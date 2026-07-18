Wochenrückblick – Steigende Ölpreise, Tech-Schwäche und politische Impulse im Blick
HSBC · Uhr
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.
Die Aktienmärkte starteten uneinheitlich in die Woche. Während der DAX® unter dem Eindruck geopolitischer Spannungen und eines schwächeren Umfelds im Technologiesektor nachgab, konn-ten sich die großen US-Indizes nach schwächeren Inflationsdaten in den USA im Wochenverlauf stabilisieren. Zugleich starteten die großen US-Banken solide in die Berichtssaison, TSMC überzeug-te mit starken Quartalszahlen und Delivery Hero rückte durch die fortgeschrittenen Gespräche mit Uber wieder stärker in den Fokus.
Globaler Aktienmarkt – DAX® und US-Indizes mit Rekordständen
Der DAX® startete am Montag noch bei rund 24.963 Punkten in die Woche, notierte am Freitag-vormittag jedoch nur noch bei etwa 24.769 Punkten. Damit stand im Wochenverlauf ein Minus von rund 0,77 % zu Buche. Belastet wurde der deutsche Leitindex vor allem durch die angespannte ge-opolitische Lage sowie die Nervosität rund um den Halbleitersektor. An den US-Märkten zeigte sich ein gemischtes Bild. Der S&P 500® fiel zum Wochenauftakt zunächst um rund 0,8 % auf etwa 7.515 Punkte, konnte sich nach den US-Inflationsdaten jedoch wieder in Richtung 7.550 Punkte erholen. Auch die Technologiewerte gerieten zunächst unter Druck, machten im weiteren Wochenverlauf aber einen Teil ihrer Verluste wieder wett. Der Dow Jones Industrial Average® bewegte sich weit-gehend seitwärts im Bereich von 52.500 Punkten. Insgesamt blieb die Schwankungsbreite erhöht, auch weil Anleger bereits auf die anlaufende Berichtssaison blickten.
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Die geopolitische Lage blieb auch in dieser Woche ein zentrales Thema an den Finanzmärkten. Brent notierte zwischenzeitlich wieder bei gut 86 USD je Barrel, nachdem der Preis zu Wochenbe-ginn noch deutlich niedriger gelegen hatte. Damit blieb die Sorge bestehen, dass höhere Energie-preise den Inflationsdruck erneut verstärken könnten.
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
Im Mittelpunkt standen in dieser Woche die Inflationsdaten aus den USA. Der Verbraucherpreisin-dex fiel im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,4 %, nachdem er im Mai noch gestiegen war. Auf Jahressicht lag die Teuerung bei 3,5 %. Die Kerninflation verharrte im Monatsvergleich bei 0,0 % und lag im Jahresvergleich bei 2,6 %. Die Zahlen nahmen den Märkten einen Teil der unmittelbaren Zinssorgen und stützten vor allem die Märkte zur Wochenmitte. Gleichzeitig zeigte sich, wie sensi-bel die Märkte derzeit auf jede neue Inflations- und Zinsperspektive reagieren.
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Delivery Hero rückte in dieser Woche wieder in den Fokus der Anleger. Das Unternehmen bestätig-te fortgeschrittene Gespräche mit Uber. Medienberichten zufolge steht ein möglicher Angebots-preis von rund 41 Euro je Aktie im Raum, nachdem im Mai zunächst rund 33 Euro je Aktie diskutiert worden waren. Uber hält inzwischen direkt knapp 25 % an Delivery Hero und hat Zugriff auf fast 37 % der Aktien. Die Börse reagierte dennoch volatil, da wesentliche Details einer möglichen Einigung weiter offen sind.
Der Halbleiterkonzern TSMC überzeugte mit starken Zahlen für das zweite Quartal 2026. Der Um-satz stieg um rund 36 % auf etwa 1,27 Billionen Taiwan-Dollar, der Nettogewinn belief sich auf rund 707 Milliarden Taiwan-Dollar. Die Bruttomarge lag bei 67,7 %. Besonders stark blieb die Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungstechnologien: 7-Nanometer-Technologien und kleiner machten zusammen rund 77 % des Wafer-Umsatzes aus.
Auch BASF stand im Fokus. Laut Berichten bereitet der Konzern einen Teilbörsengang seiner Agrar-sparte vor. In Finanzkreisen wird für das Geschäft eine Bewertung von rund 20 bis 30 Milliarden Euro diskutiert. Ein Börsengang bleibt weiterhin für 2027 im Gespräch. Zunächst könnte dabei nur ein Minderheitsanteil in Frankfurt platziert werden. Zeitpunkt und Umfang hängen jedoch weiter-hin von der Lage an den Kapitalmärkten ab.
Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von „Jörgs Chartschule“.
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Die Aktienmärkte starteten uneinheitlich in die Woche. Während der DAX® unter dem Eindruck geopolitischer Spannungen und eines schwächeren Umfelds im Technologiesektor nachgab, konn-ten sich die großen US-Indizes nach schwächeren Inflationsdaten in den USA im Wochenverlauf stabilisieren. Zugleich starteten die großen US-Banken solide in die Berichtssaison, TSMC überzeug-te mit starken Quartalszahlen und Delivery Hero rückte durch die fortgeschrittenen Gespräche mit Uber wieder stärker in den Fokus.
Globaler Aktienmarkt – DAX® und US-Indizes mit Rekordständen
Der DAX® startete am Montag noch bei rund 24.963 Punkten in die Woche, notierte am Freitag-vormittag jedoch nur noch bei etwa 24.769 Punkten. Damit stand im Wochenverlauf ein Minus von rund 0,77 % zu Buche. Belastet wurde der deutsche Leitindex vor allem durch die angespannte ge-opolitische Lage sowie die Nervosität rund um den Halbleitersektor. An den US-Märkten zeigte sich ein gemischtes Bild. Der S&P 500® fiel zum Wochenauftakt zunächst um rund 0,8 % auf etwa 7.515 Punkte, konnte sich nach den US-Inflationsdaten jedoch wieder in Richtung 7.550 Punkte erholen. Auch die Technologiewerte gerieten zunächst unter Druck, machten im weiteren Wochenverlauf aber einen Teil ihrer Verluste wieder wett. Der Dow Jones Industrial Average® bewegte sich weit-gehend seitwärts im Bereich von 52.500 Punkten. Insgesamt blieb die Schwankungsbreite erhöht, auch weil Anleger bereits auf die anlaufende Berichtssaison blickten.
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Die geopolitische Lage blieb auch in dieser Woche ein zentrales Thema an den Finanzmärkten. Brent notierte zwischenzeitlich wieder bei gut 86 USD je Barrel, nachdem der Preis zu Wochenbe-ginn noch deutlich niedriger gelegen hatte. Damit blieb die Sorge bestehen, dass höhere Energie-preise den Inflationsdruck erneut verstärken könnten.
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
Im Mittelpunkt standen in dieser Woche die Inflationsdaten aus den USA. Der Verbraucherpreisin-dex fiel im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,4 %, nachdem er im Mai noch gestiegen war. Auf Jahressicht lag die Teuerung bei 3,5 %. Die Kerninflation verharrte im Monatsvergleich bei 0,0 % und lag im Jahresvergleich bei 2,6 %. Die Zahlen nahmen den Märkten einen Teil der unmittelbaren Zinssorgen und stützten vor allem die Märkte zur Wochenmitte. Gleichzeitig zeigte sich, wie sensi-bel die Märkte derzeit auf jede neue Inflations- und Zinsperspektive reagieren.
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Delivery Hero rückte in dieser Woche wieder in den Fokus der Anleger. Das Unternehmen bestätig-te fortgeschrittene Gespräche mit Uber. Medienberichten zufolge steht ein möglicher Angebots-preis von rund 41 Euro je Aktie im Raum, nachdem im Mai zunächst rund 33 Euro je Aktie diskutiert worden waren. Uber hält inzwischen direkt knapp 25 % an Delivery Hero und hat Zugriff auf fast 37 % der Aktien. Die Börse reagierte dennoch volatil, da wesentliche Details einer möglichen Einigung weiter offen sind.
Der Halbleiterkonzern TSMC überzeugte mit starken Zahlen für das zweite Quartal 2026. Der Um-satz stieg um rund 36 % auf etwa 1,27 Billionen Taiwan-Dollar, der Nettogewinn belief sich auf rund 707 Milliarden Taiwan-Dollar. Die Bruttomarge lag bei 67,7 %. Besonders stark blieb die Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungstechnologien: 7-Nanometer-Technologien und kleiner machten zusammen rund 77 % des Wafer-Umsatzes aus.
Auch BASF stand im Fokus. Laut Berichten bereitet der Konzern einen Teilbörsengang seiner Agrar-sparte vor. In Finanzkreisen wird für das Geschäft eine Bewertung von rund 20 bis 30 Milliarden Euro diskutiert. Ein Börsengang bleibt weiterhin für 2027 im Gespräch. Zunächst könnte dabei nur ein Minderheitsanteil in Frankfurt platziert werden. Zeitpunkt und Umfang hängen jedoch weiter-hin von der Lage an den Kapitalmärkten ab.
Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von „Jörgs Chartschule“.
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Werbehinweise
Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Lizenzhinweise
"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.
EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.
Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.
Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.
Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.
Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.
Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Werbehinweise
Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Lizenzhinweise
"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.
EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.
Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.
Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.
Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.
Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.
Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Wochenrückblick – Steigende Ölpreise, Tech-Schwäche und politische Impulse im Blickheute, 10:00 Uhr · HSBC
Vorbörse 17.07.2026Schwache US- und Asien-Vorgaben: Dax im Minus erwartetgestern, 05:57 Uhr · onvista
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim PharmakonzernSo viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und KryptoKI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista