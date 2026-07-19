Bericht: US-Angriff nahe iranischer Insel Gheschm

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Zuge der neuen Luftangriffe des US-Militärs im Iran werden dort Raketenschläge nahe der Insel Gheschm im Persischen Golf gemeldet. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete am frühen Morgen Ortszeit von mindestens sechs Raketen, die in Gebieten am Rande der Insel eingeschlagen seien. Nähere Einzelheiten gab es demnach zunächst nicht. Das US-Militär hatte zuvor nach dem Tod von zwei seiner Soldaten Vergeltungsschläge gegen Irans Revolutionsgarden angekündigt und mit neuen Luftangriffen begonnen.

Ziel sei es, die Fähigkeit des Irans, die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen, weiter zu schwächen, hatte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mitgeteilt. Zudem zielten die Angriffe darauf ab, die Revolutionsgarden, die in der vergangenen Nacht Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt hätten, "schnell zu bestrafen"./ln/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel großgestern, 12:00 Uhr · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen