EQS-News: VARON präsentiert Sommer-Wellness mit tragbaren Sauerstofflösungen für einen aktiven Lebensstil

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VARON präsentiert Sommer-Wellness mit tragbaren Sauerstofflösungen für einen aktiven Lebensstil



20.07.2026 / 01:10 CET/CEST

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BERLIN, LONDON und PARIS, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der Sommer bietet mehr Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien, Reisen und Familientreffen, doch das wärmere Wetter kann für Menschen, die auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen sind, Herausforderungen mit sich bringen. VARON gibt praktische Tipps für das Wohlbefinden im Sommer, damit Sauerstoffnutzer gut vorbereitet sind und die Jahreszeit mit mehr Komfort genießen können.

Für Sauerstoffnutzer kann eine vorausschauende Planung die Sommeraktivitäten erleichtern. Ob bei einem Spaziergang, beim Besuch von Angehörigen oder auf Reisen – die Beibehaltung gesunder Routinen und die Wahl geeigneter Sauerstoffgeräte können dazu beitragen, einen aktiven Lebensstil zu führen.

Sommertipps für Sauerstoffnutzer

Bleiben Sie kühl und trinken Sie genug

Heißes Wetter kann bei manchen Menschen zu erhöhten Beschwerden führen. Ausreichend Wasser zu trinken, Pausen im Schatten einzulegen und die heißesten Stunden des Tages zu meiden, kann dazu beitragen, dass Sie sich im Freien wohlfühlen.

Planen Sie Ihre Aktivitäten, bevor Sie losziehen

Wenn Sie den Wetterbericht überprüfen, die notwendigen Vorräte vorbereiten und sicherstellen, dass die Akkus vollständig aufgeladen sind, können Outdoor-Aktivitäten und Familienveranstaltungen angenehmer gestaltet werden. Entscheiden Sie sich für eine tragbare Sauerstofflösung, die Ihnen Mobilität bietet.

Entscheiden Sie sich für eine tragbare Sauerstofflösung, die Ihnen Mobilität bietet

Tragbare Sauerstoffkonzentratoren bieten Anwendern, die ihre täglichen Aktivitäten auch außerhalb ihres Zuhauses fortsetzen möchten, Flexibilität. Leichte Designs und wiederaufladbare Akkus können Aktivitäten im Freien und Reisepläne unterstützen.

Der tragbare Pulssauerstoffkonzentrator VARON VP-2 ist für die Mobilität im Alltag konzipiert. Mit einem Gewicht von etwa 4,85 Pfund lässt es sich bei Aktivitäten wie morgendlichen Spaziergängen, Einkaufsausflügen oder Besuchen bei der Familie bequem mitnehmen. Dank der einstellbaren Sauerstoffzufuhr mit 1–5 Impulsen hilft es den Anwendern, stets gut vorbereitet zu sein und gleichzeitig mehr Unabhängigkeit zu genießen. Ein optionales Zusatzakku-Set bietet zusätzliche Unterstützung für längere Ausflüge.

Für Anwender, die eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung benötigen, bietet der tragbare Dauer-Sauerstoffkonzentrator VARON VP-6 einen einstellbaren kontinuierlichen Durchfluss von 1–6 l/min bei einer Sauerstoffkonzentration von bis zu 90 %. Das Design mit austauschbarem Akku ermöglicht eine längere Nutzung außerhalb Ihres Zuhauses, während die integrierte Verneblerfunktion zusätzlichen Komfort bei der Atemwegsversorgung im Alltag oder auf Reisen bietet.

VARON bietet zudem europaweit einen zeitlich begrenzten Gesundheits-Sommerverkauf an:

Bis zu 30 % RABATT auf ausgewählte Sauerstoffkonzentratoren

30 GBP RABATT bei Bestellungen über 300 GBP

80 GBP RABATT bei Bestellungen über 600 GBP

35 % Rabatt auf den tragbaren Sauerstoffkonzentrator VARON VP-2

Mit der richtigen Planung, gesunden Lebensgewohnheiten und zuverlässigen Sauerstofflösungen können Sauerstoffpatienten weiterhin Sommeraktivitäten, Reisen und die Zeit mit der Familie genießen.

Weitere Informationen zu den stationären und tragbaren Sauerstoffkonzentratoren von VARON erhalten Sie bei autorisierten Händlern inDeutschland, demVereinigten Königreich und Frankreich.

Medienkontakt:

Website:VARON Sauerstoffkonzentratoren

E-Mail: support@varoninc.uk

Cision

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