Merz kündigt baldigen Vorschlag für Spahn-Nachfolge an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach dem Rücktritt von Jens Spahn (CDU) als Unionsfraktionschef einen zügigen Vorschlag für die Nachfolge angekündigt. "Wir werden in den Parteigremien in den nächsten Tagen darüber sprechen und wir werden relativ bald einen Vorschlag machen, aber es drängt uns jetzt die Zeit nicht", sagte der CDU-Chef im ZDF-"Sommerinterview".

Wenn notwendig, sei die Fraktion auch in der Sommerpause arbeitsfähig. Der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag wird traditionell von den beiden Parteichefs von CDU und CSU - Merz und Markus Söder - vorgeschlagen. Gewählt werden müsste ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin dann aber von der Fraktion. Zur Frage, ob diese möglicherweise auch hybrid tagen könnte, also mit aus der Ferne zugeschalteten Abgeordneten, sagte Merz, das werde in den kommenden Tagen "in aller Ruhe" in der Fraktion besprochen.

Er betonte mit Blick auf die Besetzung von Führungsposten in der Union mit Frauen, unter seinem Vorsitz in der CDU sei die Zahl nach oben gegangen und fügte hinzu: "Ich tue alles, um das noch besser zu machen"./jr/DP/zb