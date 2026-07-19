ROUNDUP: Autobahn-Brücke erst im zweiten Anlauf komplett gesprengt

WENDEN (dpa-AFX) - Eine Talbrücke im Sauerland ist erst nach einer zweiten Sprengung komplett in sich zusammengekracht. Bei der ersten Sprengung der Talbrücke Ottfingen an der A45 am Sonntagvormittag blieben vier der zwölf Stützen und ein Teil der Platte stehen. Das war anders geplant gewesen.

Daraufhin musste der Sprengmeister Stefan Gräßle nachrüsten und weitere Bohrlöcher setzen und diese mit Sprengstoff befüllen. Sechs Stunden später zündete er ein weiteres Mal. Mit dem zweiten Knall habe es geklappt, meldete die Autobahn GmbH am frühen Nachmittag. "Jetzt liegt das komplette Teilbauwerk genau dort, wo es liegen soll", sagte Gräßle. Die Brücke war 235 Meter lang, ihre Bauteile stürzten in etwa 30 Meter Tiefe. Schaulustige konnten das Spektakel nur aus weiter Ferne verfolgen.

Statiker müssen das noch stehende Teilbauwerk prüfen

Die Rede ist von Teilbauwerk, da direkt neben der Brücke eine weitere Brücke steht - die bleibt stehen, über sie verläuft der Verkehr nun über jeweils zwei Spuren pro Richtung. Am Sonntag war der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Olpe-Süd und Freudenberg in beide Richtungen gesperrt, dies blieb auch nach der zweiten Sperrung vorerst so. Grund hierfür war, dass Statiker das noch stehende Teilbauwerk erst noch prüfen mussten.

Die Talbrücke Ottfingen ist in die Jahre gekommen. Mit der Sprengung wird Platz geschaffen für einen Neubau. Wer am Sonntag in die Sommerferien startete und ausgerechnet über diesen Autobahnabschnitt fahren wollte, war also wohl länger unterwegs sein als normalerweise

- die Autobahn liegt auf der wichtigen Nord-Süd-Achse vom Ruhrgebiet

ins Rhein-Main-Gebiet.

Dauerbaustelle Sauerland-Talbrücken

Durch gestiegene Verkehrsbelastung und schwerere Lkw sind etliche Brücken der sogenannten Sauerlandlinie von Dortmund nach Frankfurt so stark belastet, dass sie dringend ersetzt werden müssen. Die Talbrücke Ottfingen stammt aus dem Jahr 1971 - und gehört damit zu den insgesamt 60 Großbrücken, die auf der Strecke schrittweise erneuert werden müssen.

Zwölf sind inzwischen neu gebaut. Zwölf weitere befinden sich im Bau, darunter auch die Talbrücke Rahmede, die Ende 2021 wegen Einsturzgefahr gesperrt und später komplett gesprengt wurde. Seit 2025 fließt der Verkehr bei Lüdenscheid wieder über die erste Brückenhälfte./fld/DP/zb