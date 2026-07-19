ROUNDUP/Israels Armee: Iran greift Küstenstadt Akaba in Jordanien an

AMMAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Informationen der israelischen Armee Jordaniens Küstenstadt Akaba am Roten Meer angegriffen. Die israelische Armee habe Raketenbeschuss aus dem Iran auf die Stadt beobachtet, die nur wenige Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt liegt, teilte die Armee mit. Es sei möglich, dass Auswirkungen des Angriffs auch auf israelischem Gebiet bemerkbar würden.

Jordaniens Streitkräfte fingen nach eigenen Angaben drei iranische Raketen ab. Eine vierte sei in abgelegenem Gebiet niedergegangen, berichtete die Nachrichtenagentur Petra. Opfer oder Schäden habe es nicht gegeben. In mehreren Teilen Jordaniens ertönten Warnsirenen. Über dem Gebiet Akaba war zu sehen und zu hören, wie die Flugabwehr Raketen abfing, wie aus Videos in sozialen Medien hervorging.

Wurde der Flughafen evakuiert?

Der Flughafen und Hafen in Akaba wurde nach US-Angaben evakuiert. Das teilte die US-Botschaft mit und bezog sich dabei auf eine laufende Evakuierung durch die jordanischen Behörden. Grund sei eine "spezifische und glaubwürdige Bedrohung". Von Reisen über den internationalen Flughafen oder den Hafen werde abgeraten.

Jordaniens Kommunikationsminister Mohammed al-Mumani teilte dagegen mit, die Behörden hätten keine Anordnung zur Evakuierung gegeben - weder am Flughafen von Akaba noch am Hafen. Das berichtete die Agentur Petra. Der Betrieb an Hafen und Flughafen laufe normal. Auch der TV-Sender Al-Mamlaka berichtete von normalem Betrieb am Hafen.

Bei Urlaubern beliebte Küstenstadt

Akaba liegt an einem kurzen Küstenabschnitt Jordaniens am Roten Meer nahe der Grenzen zu Israel im Westen und Saudi-Arabien im Süden. Die einzige Küstenstadt des Königreichs sichert ihm den direkten Zugang zu Seewegen. Die Stadt ist aber auch bei Strandurlaubern und Tauchern beliebt und als Ausgangspunkte für touristische Besuche in der Wüste Wadi Rum und in der antiken Felsenstadt Petra.

Am Freitag waren in Jordanien nach Beschuss aus dem Iran erstmals seit Monaten wieder US-Soldaten getötet worden. Es war der erste bestätigte Tod von US-Soldaten seit den Anfangstagen des Kriegs Ende Februar.

Das Königreich wurde im Iran-Krieg insgesamt weniger angegriffen als etwa die Golfstaaten, meldete aber auch Angriffe mit Dutzenden iranischen Raketen und Drohnen. Beim Angriff in Akaba kam wegen der Nähe zur israelischen Grenze und zur israelischen Hafenstadt Eilat die Vermutung auf, dass es sich um eine Warnung Teherans an Israel handeln könnte./jot/DP/zb