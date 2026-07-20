Adidas im WM-Hoch – Apple teurer, Tesla vor Zahlen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Adidas: Die WM wird zum Verkaufserfolg

Deutlich mehr Trikot- und Ballverkäufe, hohe Markenpräsenz und ein positiver Analystenkommentar: Wie viel Potenzial steckt nach dem Turnier noch in der Adidas-Aktie?

Apple: iPhones werden teurer

Apple hebt in Japan die Preise mehrerer Modelle deutlich an. Was Wechselkurse und höhere Kosten damit zu tun haben und ob weitere Märkte folgen könnten.

Tesla: Robotaxis und Optimus im Zahlencheck

Vor den Quartalszahlen richtet sich der Blick auf Margen, Cashflow und hohe KI-Investitionen. Kann Tesla bei Robotaxis und humanoiden Robotern konkrete Fortschritte vorweisen?