Adidas im WM-Hoch – Apple teurer, Tesla vor Zahlen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Adidas: Die WM wird zum Verkaufserfolg
Deutlich mehr Trikot- und Ballverkäufe, hohe Markenpräsenz und ein positiver Analystenkommentar: Wie viel Potenzial steckt nach dem Turnier noch in der Adidas-Aktie?
Apple: iPhones werden teurer
Apple hebt in Japan die Preise mehrerer Modelle deutlich an. Was Wechselkurse und höhere Kosten damit zu tun haben und ob weitere Märkte folgen könnten.
Tesla: Robotaxis und Optimus im Zahlencheck
Vor den Quartalszahlen richtet sich der Blick auf Margen, Cashflow und hohe KI-Investitionen. Kann Tesla bei Robotaxis und humanoiden Robotern konkrete Fortschritte vorweisen?
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