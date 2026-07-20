Märkte heute

Adidas im WM-Hoch – Apple teurer, Tesla vor Zahlen

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: TAG Immobilien, CTS Eventim, Salzgitter, Infineon, Adidas, Boeing, Costco, Alibaba, Taiwan Semiconductor, Apple, Tesla

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Adidas: Die WM wird zum Verkaufserfolg

Deutlich mehr Trikot- und Ballverkäufe, hohe Markenpräsenz und ein positiver Analystenkommentar: Wie viel Potenzial steckt nach dem Turnier noch in der Adidas-Aktie?

Apple: iPhones werden teurer

Apple hebt in Japan die Preise mehrerer Modelle deutlich an. Was Wechselkurse und höhere Kosten damit zu tun haben und ob weitere Märkte folgen könnten.

Tesla: Robotaxis und Optimus im Zahlencheck

Vor den Quartalszahlen richtet sich der Blick auf Margen, Cashflow und hohe KI-Investitionen. Kann Tesla bei Robotaxis und humanoiden Robotern konkrete Fortschritte vorweisen?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Infineon
Apple
Tesla
adidas
CTS Eventim
Salzgitter
Alibaba Group Holding
Boeing
TAG Immobilien

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
Jemand arbeitet in einem Rechenzentrum
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen