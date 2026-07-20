AKTIEN IM FOKUS: CTS Eventim und TAG Immobilien im Blick - Bernstein: Top Picks

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von CTS Eventim und TAG Immobilien könnten am Montag nach einer positiven Äußerung von Bernstein Research einen Blick wert sein. Die Experten des Analysehauses nahmen unter anderem die Aktien des Ticketvermarkters und Veranstalters CTS sowie die der Immobiliengesellschaft in ihr "European Midcap Top Picks"-Portfolio auf. Investoren dürften am Markt perspektivisch auch auf Storys wie Live-Entertainment-Monetarisierung und das Wachstum des polnischen Mietwohnungsmarktes aufmerksam werden.

So ist TAG Immobilien laut Unternehmensangaben durch die beiden Tochtergesellschaften Robyg und Vantage Development in den sechs polnischen Großstädten Warschau, Breslau, Posen, Danzig, Krakau und Lodz vertreten. Die TAG-Aktien sind 2026 bislang - trotz deutlicher Schwankungen - unter dem Strich nicht vom Fleck gekommen. Zuletzt hatte der Ölpreisanstieg und damit einhergehende Inflationssorgen den Sektor belastet, da höhere Zinsen die Refinanzierung teurer machen.

Die Papiere von CTS Eventim haben im laufenden Jahr sogar mehr als ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Dabei hatte das Unternehmen die Anleger Ende März mit einer verhaltenen Jahresprognose vergrätzt; Ende Mai überzeugten dann aber die Zahlen des ersten Quartals. Trotz des laufenden Bodenbildungsversuches steckt der Kurs allerdings seit Ende März zwischen rund 50 und etwa 60 Euro fest./mis/zb

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