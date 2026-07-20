Aktien New York: Erholungsversuch im Technologiebereich - Dow im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Freitag zeigen sich die US-Börsen am Montag am ersten Handelstag der neuen Woche schwerfällig. Nach einem Spitzenplus von 1,5 Prozent kam der Leitindex Nasdaq 100 zuletzt mit 28.810 Punkten noch auf einen Aufschlag von 0,8 Prozent. Anleger warten im Tech-Sektor gespannt auf die im Wochenverlauf anstehenden Quartalsberichte einiger Branchengrößen.

Außerhalb das Technologiesektors war die Tendenz durchwachsen. Im Fokus blieb die unsichere Lage im Nahen Osten mit ihren Auswirkungen auf die Ölpreise. Der zunächst auch freundlich gestartete Standardwerte-Leitindex Dow Jones Industrial lag zuletzt mit 0,3 Prozent im Minus bei 52.005 Zählern. Der marktbreite S&P 500 hielt sich mit 0,3 Prozent im Plus bei 7.476 Punkten.

Die USA haben die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert und Teheran reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gab es erstmals seit Tagen aber auch wieder Anzeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung. Derweil haben die Huthi-Rebellen im Jemen dem benachbarten Saudi-Arabien mit Angriffen auf den Ölhandel über den Seeweg gedroht.

Der Nasdaq-Anstieg war am Montag unter anderem gestützt auf die Alphabet -Aktien, die von einem Medienbericht über einen neuen Google -Chip zur Steigerung der Effizienz von KI-Modellen profitierten. Die Anteile der C-Gattung profitierten davon mit einem Anstieg um zwei Prozent.

Um fast ein Prozent nach oben folgten die Nvidia -Anteile, denn im Chipsektor waren Erholungen generell verbreitet. Nvidia übernahm dadurch wieder die Spitzenposition im Kampf um den Rang als wertvollstes Börsenunternehmen. Am Freitag war es Apple in einem Rekordlauf kurzzeitig gelungen, Nvidia wieder zu überholen, doch nun setzten bei dem iPhone-Hersteller Gewinnmitnahmen ein. Unter den "Magnificent 7" mussten ansonsten noch die Tesla-Anleger Kursverluste hinnehmen.

Getrübt bleibt die Börsenlage bei SpaceX , die sich nach ihrem fulminanten Börsendebüt längst unter dem Ausgabepreis bewegen. Ein bis zu dreiprozentiges Minus drückte am Montag das Rekordtief des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Elon Musk bis an die 120-Dollar-Marke. Ein Thema war, dass ein Teil einer SpaceX-Rakete Wissenschaftlern zufolge im August ungeplant auf dem Mond aufschlagen soll.

Den Boeing -Aktien verhalfen anlässlich der Luftfahrtmesse in Farnborough vermeldete Großaufträge zwar zu einem erfreulichen Auftakt, doch der Kurs des Flugzeugbauers drehte mit 1,5 Prozent ins Minus. Ein Großauftrag, den anschließend auch der Konkurrent Airbus zu vermelden hatte, beeinträchtigte schnell wieder die erste Freude der Boeing-Anleger./tih/he