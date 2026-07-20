US-Aktien erholen sich - Nasdaq 100 steigt 1,5 Prozent

Nach dem schwachen Freitag starten die US-Börsen am Montag etwas erholt in den ersten Handelstag der neuen Woche. Vor allem gilt dies für den Nasdaq 100, der vor dem Wochenende wegen KI-Sorgen noch deutlich verloren hatte. Der technologielastige Leitindex legte im frühen Handel um 1,5 Prozent auf 29.002 Punkte zu - unter anderem gestützt auf die Alphabet-Aktie, die von einem Medienbericht über einen neuen Google-Chip zur Steigerung der Effizienz von KI-Modellen profitierte.

Der stärker auf Standardwerte fokussierte Leitindex Dow Jones Industrial stieg nur um 0,2 Prozent auf 52.254 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 7.512 Punkte.

Im Fokus blieb die Lage im Nahen Osten mit ihren Auswirkungen auf die Ölpreise. Die USA haben die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert und Teheran reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gab es erstmals seit Tagen aber auch wieder Anzeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung.