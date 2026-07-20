Alibaba: Warum 140 Dollar nur eine Zwischenstation sind

Was bewegt die Aktie?

Alibaba steigt vorbörslich um rund 3,5 Prozent und dürfte im Bereich um 120 Dollar eröffnen. Damit holt die Aktie die Verluste vom Freitag wieder auf und legt zusätzlich zu.

Charttechnisch liegt genau dort eine wichtige Zone. Die Aktie läuft an das obere Ende eines fallenden Trendkanals und trifft auf Widerstände um 120 Dollar. Scheitert sie dort, bleibt der Abwärtstrend intakt. Kommen dagegen Anschlusskäufe, kann der Trend brechen.

Fundamental bleibt Alibaba attraktiv bewertet. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 17, das PEG-Verhältnis bei 0,65. Dazu kommt die Entwicklung im KI-Bereich. Alibaba hat eine Vorschau auf Qwen 3.8 Max gezeigt. Das Modell soll besonders stark bei Programmierung und Coding-Anwendungen sein.

Zusätzlich profitiert Alibaba indirekt von Moonshot AI. Moonshot hat mit Kimi K3 ein leistungsstarkes Modell vorgestellt und wurde in der letzten Finanzierungsrunde mit rund 30 Milliarden Dollar bewertet. Alibaba hält etwa 36 Prozent an Moonshot AI. Weitere Finanzierungsrunden oder ein möglicher Börsengang könnten diesen Beteiligungswert erhöhen.

Martins Einschätzung

Alibaba bleibt zwischen 115 und 120 Dollar attraktiv bewertet. Gelingt der Ausbruch über den Widerstandsbereich, kann die Aktie schnell Richtung 140 Dollar laufen. Diese Marke wäre eher eine Zwischenstation. Danach sind auch 160 Dollar möglich.