ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Friedrich Vorwerk auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Wasserstoff
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Lasse Stueben ist der Ansicht, dass der Markt die Auswirkungen der geplanten Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Herstellers von unterirdischen Hochspannungskabeln überschätzt. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Friedrich Vorwerk

Das könnte dich auch interessieren

Industriekonzern übertrifft Erwartungen
Starke Zahlen von ABB helfen Siemens und Siemens Energy16. Juli · dpa-AFX
Starke Zahlen von ABB helfen Siemens und Siemens Energy
KI- und Halbleiteraktien
Anleger machen bei KI-Profiteuren weiterhin Kasse16. Juli · dpa-AFX
Ein Chip von Nvidia ist zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen