ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit Blick auf die Branchenmesse Farnborough Air Show in England auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. "Der frühe Vogel fängt den Wurm", schrieb Sheila Kahyaoglu am Montag angesichts erster Aufträge dort für den Flugzeugbauer. Seit dem Jahr 2010 würden dort im Schnitt 28 Prozent aller weltweiten Aufträge für Flugzeuge platziert./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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