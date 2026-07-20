ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit Blick auf die Branchenmesse Farnborough Air Show in England auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. "Der frühe Vogel fängt den Wurm", schrieb Sheila Kahyaoglu am Montag angesichts erster Aufträge dort für den Flugzeugbauer. Seit dem Jahr 2010 würden dort im Schnitt 28 Prozent aller weltweiten Aufträge für Flugzeuge platziert./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Boeing

Das könnte dich auch interessieren

Krisenjet 737 Max
Flugzeugfinanzierer kauft bei Boeing 100 Mittelstrecken-Jetsheute, 10:00 Uhr · dpa-AFX
Flugzeugfinanzierer kauft bei Boeing 100 Mittelstrecken-Jets
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen