Andy Burnham ist neuer britischer Premierminister

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LONDON (dpa-AFX) - Andy Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei mit der Regierungsbildung, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete./mj/DP/mis

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