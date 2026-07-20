Andy Burnham ist neuer britischer Premierminister
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Andy Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei mit der Regierungsbildung, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete./mj/DP/mis
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