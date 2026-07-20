Apple: Die Aktie ist mir wieder zu teuer

Was bewegt die Aktie?

Apple hebt in Japan die Preise an. Besonders die iPhone-17-Familie soll rund elf Prozent teurer werden. Die Erhöhungen liegen je nach Modell wohl zwischen 8.000 und 20.000 Yen.

Apple hat die Preiserhöhung nicht offiziell begründet. Da sie auf Japan begrenzt ist, dürfte der schwache Yen der Hauptgrund sein. Der Yen steht gegenüber dem Dollar sehr tief. Dadurch sinkt der in Dollar umgerechnete Gewinn je verkauftem iPhone.

Die Maßnahme schützt kurzfristig die Marge. Langfristig stellt sich aber die Frage, wie oft Apple Preiserhöhungen an Kunden weitergeben kann. Für den Moment funktioniert die Strategie. Die Aktie reagiert weiter positiv und markiert neue Hochs.

Morgan Stanley bleibt ebenfalls konstruktiv. Eric Woodring bestätigt Overweight und nennt ein Kursziel von 360 Dollar. Gleichzeitig sieht er Schwächen beim M2-Ultra-KI-Serverchip, der für die künftige KI-Leistung von Siri wichtig ist.

Martins Einschätzung

Wer Apple hält, kann die Aktie weiter halten. Für neue Käufe ist die Bewertung zu hoch. Die Aktie hat wie der Kurs auch bei der Bewertung ein neues Hoch erreicht. Ein günstiger Einstieg unterhalb eines Kurs/Gewinn-Verhältnisses von 30 ist wieder in die Ferne gerückt.