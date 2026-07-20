ASML: Europas erstes Billionen-Unternehmen?
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: InfrastrukturKI
Quelle: Adobe.com/ryanking999
Der weltweite KI-Boom füllt ASML die Auftragsbücher. Der niederländische Konzern ist der weltweit führende Anbieter von Maschinen zur Computerchip-Produktion. Nach einer Serie starker Geschäftszahlen und optimistischer Prognosen fragen sich immer mehr Anleger: Kann ASML als erstes europäisches Unternehmen beim Börsenwert die Marke von einer Billion Dollar knacken?
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