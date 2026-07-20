ASML: Europas erstes Billionen-Unternehmen?

Der weltweite KI-Boom füllt ASML die Auftragsbücher. Der niederländische Konzern ist der weltweit führende Anbieter von Maschinen zur Computerchip-Produktion. Nach einer Serie starker Geschäftszahlen und optimistischer Prognosen fragen sich immer mehr Anleger: Kann ASML als erstes europäisches Unternehmen beim Börsenwert die Marke von einer Billion Dollar knacken?

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat Kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen