Chip-Ausrüster

ASML: Europas erstes Billionen-Unternehmen?

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: InfrastrukturKI
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Jemand hält einen Wafer in der Chip-Herstellung
Quelle: Adobe.com/ryanking999

Der weltweite KI-Boom füllt ASML die Auftragsbücher. Der niederländische Konzern ist der weltweit führende Anbieter von Maschinen zur Computerchip-Produktion. Nach einer Serie starker Geschäftszahlen und optimistischer Prognosen fragen sich immer mehr Anleger: Kann ASML als erstes europäisches Unternehmen beim Börsenwert die Marke von einer Billion Dollar knacken?

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