Einstieg in deutschen Markt

Bahnkonkurrent Italo ordert Züge bei Siemens für Milliardenbetrag

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: nitpicker/Shuterstock.com

Der auf den deutschen Fernverkehrsmarkt drängende italienische Eisenbahnkonzern Italo bestellt im großen Stil Züge beim Siemens-Konzern. Italo und die Siemens-Sparte Siemens Mobility einigten sich auf die Lieferung von 26 Hochgeschwindigkeitszügen und einen Wartungsvertrag über 30 Jahre, wie Italo am Montag mitteilte. Italo investiert insgesamt 3,6 Milliarden Euro, um in Deutschland der Bahn mit deren ICEs Konkurrenz zu machen. In der Summe sind auch Kosten für die Einstellung und Ausbildung von rund 2.500 Beschäftigten enthalten.

Die Pläne von Italo sehen vor, zunächst die Strecken München-Frankfurt-Köln-Dortmund im Stundentakt und München-Berlin-Hamburg alle zwei Stunden zu fahren. Italo will dafür laut früheren Angaben insgesamt 30 Hochgeschwindigkeitszüge für 56 tägliche Zugverbindungen ab dem Frühjahr 2028 auf die Gleise schicken.

Neben dem Münchner Verkehrsunternehmen Flix wären die Italiener der zweite nennenswerte Wettbewerber der Deutschen Bahn im Fernverkehr. Auch Flix hat für 2028 eine neue Offensive mit zusätzlichen Zügen und neuen Verbindungen angekündigt.

Die Bundesnetzagentur hatte nach einer Beschwerde von Italo entschieden, dass die für die Infrastruktur zuständige Bahntochter DB InfraGo auf bestimmten Strecken mindestens ein Viertel der Kapazitäten an Wettbewerber vergeben muss. Dies gilt demnach für stark ausgelastete Korridore mit ausgewiesenen Kapazitätsobergrenzen, wie es etwa für die Knoten München und Frankfurt geplant ist.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens

Das könnte dich auch interessieren

Industriekonzern übertrifft Erwartungen
Starke Zahlen von ABB helfen Siemens und Siemens Energy16. Juli · dpa-AFX
Starke Zahlen von ABB helfen Siemens und Siemens Energy
Großer KI-Profiteur
Siemens Energy heißt künftig Omterra14. Juli · dpa-AFX
Siemens Energy heißt künftig Omterra
Nach Cyberangriff
Bafin verhängt Geldbuße gegen Teamviewerheute, 07:32 Uhr · Reuters
Bafin verhängt Geldbuße gegen Teamviewer
Leistungsfähiges Modell "Kimi K3"
Neue China-KI verstärkt Kursrutsch bei Chip-Aktien17. Juli · dpa-AFX
Jemand hält einen Mikrochip.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen