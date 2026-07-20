Chip-Aktie

Bei dieser Bewertung wird Infineon wieder interessanter

onvista · Uhr

Infineon hat nach dem starken Rücksetzer ein besseres Chance-Risiko-Profil. Die Aktie bleibt aber teuer, wenn der Markt nur auf das Kurs/Gewinn-Verhältnis schaut.

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Was bewegt die Aktie?

MWB Research hebt Infineon nach dem Kursrückgang von Verkaufen auf Halten an. Das Kursziel bleibt bei 60 Euro. Der Schritt ist nachvollziehbar, weil die Aktie von 88 auf rund 63 Euro gefallen ist. Das Kursziel liegt nahe an einer alten Unterstützungszone knapp unter 60 Euro.

Das Problem bleibt die Bewertung. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 29. Viele Marktteilnehmer vergleichen diese Zahl mit dem Durchschnitt der vergangenen Jahre um 20 und sehen die Aktie deshalb weiter als teuer an.

Diese Sicht greift zu kurz. Infineon profitiert von deutlichen Nachfrageverbesserungen. Leistungshalbleiter für KI-Anwendungen bleiben stärker gefragt, als das verfügbare Angebot hergibt. Auch Industrie, Automotive, Strominfrastruktur und Energieeffizienz entwickeln sich besser.

Charttechnik

Die Aktie hat das 50-Prozent-Retracement der vorherigen Bewegung fast erreicht. Nach Retracement-Marken läge ein tieferes Ziel bei ungefähr 54 Euro. Aus charttechnischer Sicht reicht der Worst Case sogar in den Bereich von 48 bis 49 Euro.

Damit verbessert sich das Chance-Risiko-Profil auf dem aktuellen Niveau deutlich. Ein Einstieg direkt in die fallende Bewegung bleibt aber riskant.

Martins Einschätzung

Infineon verdient eine höhere Bewertung als in den vergangenen fünf Jahren, weil das Wachstum stärker ausfällt. Das PEG-Verhältnis zeigt bereits eine attraktivere Bewertung. Der Markt fokussiert sich aber wahrscheinlich weiter auf das hohe Kurs/Gewinn-Verhältnis. Deshalb bleibt Geduld sinnvoll.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
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