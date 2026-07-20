Was bewegt die Aktie?

Boeing kämpft weiter mit Lieferkettenproblemen. Beim Dreamliner 787 fehlen vor allem Triebwerke von GE Aerospace. Für GE Aerospace ist diese Nachfrage positiv, weil Boeing die Triebwerke dringend braucht. Für Boeing verzögert sich dadurch aber der Produktionshochlauf und damit auch die Auslieferung.

Bei der 737 Max will Boeing die Auslieferungen steigern. Die US-Luftfahrtbehörde hat die Produktionsgrenze leicht angehoben. Aktuell produziert Boeing etwa 42 Maschinen pro Monat. Mittelfristig peilt das Unternehmen 63 Maschinen pro Monat an. Dieses Ziel wäre positiv für die Aktie, bleibt aber schwer umzusetzen.

Auch die 777X bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Die Auslieferung ist für 2027 geplant. Ob dieser Zeitplan hält, bleibt offen.

Charttechnik

Die Boeing-Aktie steht an einer wichtigen Unterstützung um 210 Dollar. Solange dieses Niveau hält, kann der Kurs wieder in Richtung 240 Dollar steigen.

Martins Einschätzung

Die Aktie notiert bei rund 215 Dollar und wirkt fair bewertet. Das aktuelle Kurs/Gewinn-Verhältnis ist wegen fehlender Gewinne kaum aussagekräftig. Selbst wenn der Kurs seitwärts läuft, würde Boeing auf Basis der Erwartungen für 2028 bei etwa dem 23-Fachen des Gewinns landen. Das ist nicht billig genug für viel zusätzliches Potenzial.