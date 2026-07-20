Bundesregierung setzt auf sehr enge Zusammenarbeit mit Burnham

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin, ⁠20. Jul (Reuters) - Die Bundesregierung hofft auch mit dem neuen britischen Premierminister Andy Burnham auf einen "sehr engen Kontakt". Man wolle "nahtlos" an die ‌exzellente Zusammenarbeit mit dem bisherigen Premierminister Keir Starmer anschließen, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius ⁠am ⁠Montag in Berlin. Deutschland und Großbritannien hätten 2025 den Kensington-Vertrag geschlossen, der das Fundament der bilateralen Beziehungen nach dem Brexit sei. Er wollte nicht sagen, ‌ob Burnham noch diese Woche ‌zu einem Antrittsbesuch nach Berlin komme. Burnham soll am Mittag zum neuen Premierminister gewählt ⁠werden. Starmer hatte sich zusammen mit Kanzler ‌Friedrich Merz und ⁠dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eng im sogenannten E3-Format abgestimmt.

Burnham gilt als Befürworter einer EU-Mitgliedschaft Großbritanniens, hatte aber ‌gesagt, dass er ⁠nicht mit einer baldigen ⁠Rückkehr seines Landes in die Union rechne. Kornelius verwies darauf, dass man aber alles tue, um die möglichst enge Anbindung Großbritanniens an die EU zu unterstützen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
Adidas im WM-Hoch – Apple teurer, Tesla vor Zahlenheute, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Nahost-Konflikt
Angriffe auf Iran: USA rüsten sich für größeren Kriegheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington ist zu sehen.
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
Jemand arbeitet in einem Rechenzentrum
Vorbörse 20.07.2026
Dax vor Wochenstart tiefer erwartet - Iran-Sorgen belastenheute, 06:02 Uhr · onvista
Dax vor Wochenstart tiefer erwartet - Iran-Sorgen belasten
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen