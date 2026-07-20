CDU/CSU-Bundestagsfraktion soll Spahn-Nachfolger am 29. Juli wählen

Berlin, 20. ⁠Jul (Reuters) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion soll kommende Woche auf einer Sonderfraktionssitzung über die Nachfolge des zurückgetretenen Fraktionschefs Jens Spahn abstimmen. "Für Eure Planung möchten wir Euch mitteilen, dass am Mittwoch, 29. Juli, um 14 Uhr, eine Fraktionssitzung zur Wahl des/der neuen Vorsitzenden in Präsenz stattfinden wird", ‌heißt es in einer Reuters am Montag vorliegenden Nachricht des Interims-Fraktionschefs Alexander Hoffmann und des Parlamentarischen Geschäftsführers Steffen Bilger an die Mitglieder der Unionsfraktion. Das CDU-Präsidium ⁠beriet am ⁠Montag über die Nachfolge.

Regierungssprecher Stefan Kornelius verwies darauf, dass die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, einen Vorschlag machen würden. Die Zeitpläne der Parteien und der Fraktion seien aufeinander abgestimmt. Er ließ offen, ob es zu einer Kabinettsumbildung kommt und verwies darauf, dass Kanzler Merz dies im ZDF-Sommerinterview als "konjunktivische ‌Möglichkeit" genannt habe.

Kornelius wies zudem Fragen zurück, ob ‌nun auch der Drogenbeauftragte der Regierung, der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Streeck, zurücktreten müsse. Bei Streeck sei kein Vorwurf der Doppelmoral zu erkennen, sagte er. Streeck habe keine politischen Forderungen vertreten, ⁠die seiner persönlichen Lebensführung entgegenstünden. "Das heißt, es gibt bei ihm keine Frage der politischen ‌Glaubwürdigkeit." Der Regierungssprecher räumte aber ein, dass ⁠die Regierung keine Informationen über die Vaterschaft Streecks habe, die dessen Privatangelegenheit sei. Der CDU-Bundestagsabgeordnete hatte vor einigen Monaten öffentlich gemacht, dass er und sein Lebenspartner Eltern eines in den USA geborenen Kindes geworden seien.

Spahn hatte ‌am vergangenen Mittwoch eine breite Debatte ausgelöst, ⁠als er seine Elternschaft für ein ⁠in den USA von einer Leihmutter geborenes Kind öffentlich machte. Diese Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, in den USA aber erlaubt. Spahn, der zu den mächtigsten Akteuren in der schwarz-roten Koalition gehörte, war in der CDU daraufhin sowohl die sehr späte Kommunikation als auch Doppelmoral vorgeworfen worden. Er war in der Vergangenheit für ein Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland eingetreten, hatte nun aber den Weg über die USA gewählt. Am Samstag trat er auch auf Druck des ⁠Kanzlers und CDU-Vorsitzenden Merz zurück.

(Bericht: Andreas Rinke; redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)