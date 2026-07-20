Costco: Die neue Tankstellenidee reicht mir nicht

Was bewegt die Aktie?

Costco testet in Kalifornien ein neues Format. Auf dem Gelände einer früheren Bed Bath & Beyond-Filiale soll erstmals eine Tankstelle ohne angeschlossenes Warenhaus entstehen. Es gibt keinen Convenience Store, kein Warenhaus, keinen Food Court und kein breites Produktsortiment. Das Angebot beschränkt sich auf Benzin.

Die Tankstelle soll von 5 bis 22 Uhr geöffnet sein und nur Costco-Mitgliedern zur Verfügung stehen. Niedrigere Spritpreise sollen den Mehrwert der Mitgliedschaft erhöhen. Das kann besonders in dicht besiedelten Regionen interessant sein, in denen Grundstücke für große Warenhäuser fehlen oder zu teuer sind.

Operativ ist der Test spannend. Er kann zusätzliche Frequenz bringen und die Mitgliedschaft attraktiver machen. Die fundamentalen Zahlen könnten dadurch weiter profitieren.

Martins Einschätzung

Die Bewertung bleibt das zentrale Problem. Costco wird mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 43 gehandelt. Nvidia liegt dagegen bei ungefähr 21, obwohl die Wachstumsraten deutlich attraktiver sind. Für einen Einzelhändler ist diese Prämie schwer zu rechtfertigen.

Seit Anfang 2025 hat sich die Aktie netto kaum bewegt. Die Entscheidung, nicht einzusteigen, war deshalb bisher vertretbar. Die Bewertung ist weiterhin nicht weit genug gefallen, um einen neuen Einstieg interessant zu machen.