DAX-FLASH: Dax trotzt Kriegssorgen in Nahost

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Verlustwochen in Folge zeichnet sich für den Dax am Montag ein Stabilisierungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 24.866 Punkte und damit 0,1 Prozent über seinem Freitagsschluss. In den vergangenen beiden Wochen hatten dem Dax eine teils scharfe Korrektur bei heiß gelaufenen KI-Aktien sowie die Eskalation des Krieges zwischen den USA und dem Iran zugesetzt.

Gleichwohl sah es an anderen Finanzmärkten, die in den vorangegangenen Monaten stärker am KI-Boom hingen, wie etwa die südkoreanische Aktienbörse, teils deutlich schlimmer aus. Und so bleibt das Rekordhoch des Dax von rund 25.900 Punkten von Anfang Juli zumindest in Sichtweite.

Im Fokus bleibt zu Wochenbeginn der Iran-Krieg. Während sich die Streitkräfte beider Staaten in einer weiteren Nacht gegenseitig attackierten, wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Konfliktregion.

Um Angriffe des Irans auf Handelsschiffe in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus zu unterbinden, bombardierte das US-Militär derweil in der nunmehr neunten Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik. Von dort wurden Explosionen in gleich mehreren Gebieten gemeldet.

Der mit dem Krieg einhergehende Ölpreisanstieg nährt weiterhin Inflationssorgen. Allerdings könnten dauerhaft hohe Ölpreise auch zu einem schwachen Konsum führen, da Verbraucher bei hohen Benzinpreisen weniger Geld für Anschaffungen übrig haben. Das wäre dann wohl inflationsdämpfend, würde aber die Wirtschaft belasten./mis/zb