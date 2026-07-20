Frankfurt, 20. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,3 ‌Prozent niedriger bei 24.830 Punkten geschlossen. Für fallende Kurse an den Börsen in Europa und in ⁠den USA ⁠sorgte ein erneuter Ausverkauf im Technologiesektor.

Im Mittelpunkt am Montag steht erneut die Inflation. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die deutschen Erzeugerpreise im Juni um 0,2 Prozent zum Vormonat gesunken sind. ‌Im Mai hatten sie noch um ‌0,3 Prozent angezogen. In der Statistik werden die Preise für Produkte von Herstellern geführt, bevor sie etwa ⁠in den Groß- und Einzelhandel kommen. Sie gelten als ‌frühe Signalgeber für die ⁠allgemeine Inflation.

Bei den Unternehmen rückt auf der am Montag beginnenden Luftfahrtmesse im britischen Farnborough die Rüstungsbranche angesichts der Kriege in der Ukraine ‌und im Nahen Osten ⁠in den Vordergrund. Die ⁠Veranstaltung dürfte dieses Jahr stärker von den weltweit wachsenden Sicherheitsrisiken geprägt sein als vom traditionellen Wettstreit der Flugzeugbauer Airbus und Boeing um zivile Großaufträge.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.830,98

EuroStoxx50 6.230,87

EuroStoxx50-Future 6.251,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 52.146,42 -0,8%

Nasdaq

S&P 500 7.457,69 -1,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.808,39 +1,2%

Hang Seng 25.072,77 +2,1%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)