DAX® - Kampf um Rekorde noch nicht verloren

Die abgelaufene Woche endete für den DAX® mit einem Minus von gut 0,9 Prozent. Es war der zweite Wochenrückgang in Folge und damit eine Bestätigung des Fehlausbruchs am alten Allzeithoch. Der Blick auf den Wochenchart zeigt jedoch, dass der Kampf um neue Rekorde noch nicht zwingend verloren ist. Die Kerzenkörper der beiden vergangenen Wochen lagen jeweils komplett innerhalb der vorherigen grünen Wochenkerze. Zusammen mit der jüngsten Kerze, die bei kleinem Körper weit nach oben wie unten ausschlug, ist das ein klares Zeichen dafür, dass der Markt noch auf Richtungssuche ist. Eine wichtige Rolle spielt dabei neben dem neuen Hoch die mehrfach angesprochene Unterstützung bei 24.548 Punkten. Darunter dienen die 50-Wochen-Linie (akt. bei 24.257 Punkten) und das Korrekturtief bei 24.044 Punkten als nächste Unterstützungen. Nach oben hin könnte es zum Wochenstart gleich ein doppeltes kurzfristiges Kaufsignal geben, wenn die deutschen Standardwerte neben dem kleinen, steilen Abwärtstrend bei heute 24.729 Punkten auch das erste Tief der laufenden Korrektur bei 24.830 Punkten überwinden. Der nächste große Widerstand wartet dann am Zwischenhoch dieser Abwärtsbewegung bei 25.205 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

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