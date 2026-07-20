DAX® - Kampf um Rekorde noch nicht verloren
HSBC · Uhr
Kampf um Rekorde noch nicht verloren
Die abgelaufene Woche endete für den DAX® mit einem Minus von gut 0,9 Prozent. Es war der zweite Wochenrückgang in Folge und damit eine Bestätigung des Fehlausbruchs am alten Allzeithoch. Der Blick auf den Wochenchart zeigt jedoch, dass der Kampf um neue Rekorde noch nicht zwingend verloren ist. Die Kerzenkörper der beiden vergangenen Wochen lagen jeweils komplett innerhalb der vorherigen grünen Wochenkerze. Zusammen mit der jüngsten Kerze, die bei kleinem Körper weit nach oben wie unten ausschlug, ist das ein klares Zeichen dafür, dass der Markt noch auf Richtungssuche ist. Eine wichtige Rolle spielt dabei neben dem neuen Hoch die mehrfach angesprochene Unterstützung bei 24.548 Punkten. Darunter dienen die 50-Wochen-Linie (akt. bei 24.257 Punkten) und das Korrekturtief bei 24.044 Punkten als nächste Unterstützungen. Nach oben hin könnte es zum Wochenstart gleich ein doppeltes kurzfristiges Kaufsignal geben, wenn die deutschen Standardwerte neben dem kleinen, steilen Abwärtstrend bei heute 24.729 Punkten auch das erste Tief der laufenden Korrektur bei 24.830 Punkten überwinden. Der nächste große Widerstand wartet dann am Zwischenhoch dieser Abwärtsbewegung bei 25.205 Punkten.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Die abgelaufene Woche endete für den DAX® mit einem Minus von gut 0,9 Prozent. Es war der zweite Wochenrückgang in Folge und damit eine Bestätigung des Fehlausbruchs am alten Allzeithoch. Der Blick auf den Wochenchart zeigt jedoch, dass der Kampf um neue Rekorde noch nicht zwingend verloren ist. Die Kerzenkörper der beiden vergangenen Wochen lagen jeweils komplett innerhalb der vorherigen grünen Wochenkerze. Zusammen mit der jüngsten Kerze, die bei kleinem Körper weit nach oben wie unten ausschlug, ist das ein klares Zeichen dafür, dass der Markt noch auf Richtungssuche ist. Eine wichtige Rolle spielt dabei neben dem neuen Hoch die mehrfach angesprochene Unterstützung bei 24.548 Punkten. Darunter dienen die 50-Wochen-Linie (akt. bei 24.257 Punkten) und das Korrekturtief bei 24.044 Punkten als nächste Unterstützungen. Nach oben hin könnte es zum Wochenstart gleich ein doppeltes kurzfristiges Kaufsignal geben, wenn die deutschen Standardwerte neben dem kleinen, steilen Abwärtstrend bei heute 24.729 Punkten auch das erste Tief der laufenden Korrektur bei 24.830 Punkten überwinden. Der nächste große Widerstand wartet dann am Zwischenhoch dieser Abwärtsbewegung bei 25.205 Punkten.
DAX® (Daily)
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: stock3²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Kolumne von Stefan RißeSind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan RißeSind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim PharmakonzernSo viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista