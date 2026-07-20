DAX mit verhaltenem Wochenauftakt
Der DAX startet mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche. Auch der Euro Stoxx 50 notiert vorbörslich schwächer und signalisiert einen verhaltenen Auftakt an den europäischen Aktienmärkten. An der Wall Street deuten die Vorbörsen ebenfalls auf einen leichteren Handelsbeginn hin: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 werden unter den Schlusskursen des Vortages erwartet. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht heute die Entwicklung im Nahen Osten. Die anhaltenden Angriffe zwischen den USA und dem Iran erhöhen die Unsicherheit an den Finanzmärkten und sorgen für erhöhte Aufmerksamkeit am Rohstoffmarkt. Parallel dazu rückt der deutsche Erzeugerpreisindex in den Fokus, der Hinweise auf den weiteren Inflationsverlauf liefern dürfte. In den USA beobachten Marktteilnehmer zudem die Veröffentlichung der Leading Economic Indicators, die als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung gelten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Salzgitter setzt seine Aufwärtsbewegung fort und zählt zum Wochenauftakt erneut zu den auffälligsten Werten im deutschen Markt. Auslöser bleibt die kurz vor dem Wochenende veröffentlichte Anhebung der Jahresprognose. Das Unternehmen profitierte dabei von einer stärkeren operativen Entwicklung sowie der vollständigen Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Die verbesserten Gewinnerwartungen sorgen für anhaltendes Kaufinteresse.
Tesla steht ebenfalls im Blickpunkt der Anleger. Der Elektroautobauer plant nach Angaben zum Standort Grünheide einen beschleunigten Ausbau der Produktionskapazitäten in Deutschland. Hintergrund sind eine gestiegene Nachfrage und eine verbesserte Ertragslage. Die Expansionspläne unterstreichen die strategische Bedeutung des europäischen Werks und sorgen für erhöhte Aufmerksamkeit im Automobilsektor.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bull
|UN0LHJ
|23,6
|22380,436829 Punkte
|10,44
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2Y9M
|14,24
|26147,085979 Punkte
|17,42
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2ZSW
|16,41
|26374,183014 Punkte
|14,91
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31HT
|17,78
|26513,008745 Punkte
|13,82
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG35NH
|22,67
|27006,937034 Punkte
|10,86
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand:20.07.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nasdaq-100®
|Call
|UN6E0S
|41,40
|25000,00 Punkte
|4,85
|18.12.2026
|Nasdaq-100®
|Call
|UN6E0U
|40,12
|25200,00 Punkte
|4,94
|18.12.2026
|AstraZeneca PLC
|Call
|UG7YZC
|0,91
|13000,00 GBp
|8,1
|16.12.2026
|Netflix, Inc
|Call
|UG3WPP
|0,27
|90,00 USD
|6,21
|13.01.2027
|AppLovin Corp.
|Call
|UN3NK1
|4,05
|600,00 USD
|3,56
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.07.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Infineon Technologies AG
|Short
|UN8SMP
|12,79
|84,874426 EUR
|3
|Open End
|TSMC
|Long
|HD2TBQ
|14,88
|318,923366 USD
|5
|Open End
|Strategy Inc.
|Short
|UR107T
|16,25
|142,282952 USD
|2
|Open End
|DAX®
|Long
|UG4YEQ
|1,98
|23185,896599 Punkte
|15
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6LYJ
|9,85
|19874,500328 Punkte
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.07.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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