DAX mit verhaltenem Wochenauftakt

Der DAX startet mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche. Auch der Euro Stoxx 50 notiert vorbörslich schwächer und signalisiert einen verhaltenen Auftakt an den europäischen Aktienmärkten. An der Wall Street deuten die Vorbörsen ebenfalls auf einen leichteren Handelsbeginn hin: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 werden unter den Schlusskursen des Vortages erwartet. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht heute die Entwicklung im Nahen Osten. Die anhaltenden Angriffe zwischen den USA und dem Iran erhöhen die Unsicherheit an den Finanzmärkten und sorgen für erhöhte Aufmerksamkeit am Rohstoffmarkt. Parallel dazu rückt der deutsche Erzeugerpreisindex in den Fokus, der Hinweise auf den weiteren Inflationsverlauf liefern dürfte. In den USA beobachten Marktteilnehmer zudem die Veröffentlichung der Leading Economic Indicators, die als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung gelten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Salzgitter setzt seine Aufwärtsbewegung fort und zählt zum Wochenauftakt erneut zu den auffälligsten Werten im deutschen Markt. Auslöser bleibt die kurz vor dem Wochenende veröffentlichte Anhebung der Jahresprognose. Das Unternehmen profitierte dabei von einer stärkeren operativen Entwicklung sowie der vollständigen Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Die verbesserten Gewinnerwartungen sorgen für anhaltendes Kaufinteresse.

Tesla steht ebenfalls im Blickpunkt der Anleger. Der Elektroautobauer plant nach Angaben zum Standort Grünheide einen beschleunigten Ausbau der Produktionskapazitäten in Deutschland. Hintergrund sind eine gestiegene Nachfrage und eine verbesserte Ertragslage. Die Expansionspläne unterstreichen die strategische Bedeutung des europäischen Werks und sorgen für erhöhte Aufmerksamkeit im Automobilsektor.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN0LHJ 23,6 22380,436829 Punkte 10,44 Open End DAX® Bear UG2Y9M 14,24 26147,085979 Punkte 17,42 Open End DAX® Bear UG2ZSW 16,41 26374,183014 Punkte 14,91 Open End DAX® Bear UG31HT 17,78 26513,008745 Punkte 13,82 Open End DAX® Bear UG35NH 22,67 27006,937034 Punkte 10,86 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand:20.07.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Call UN6E0S 41,40 25000,00 Punkte 4,85 18.12.2026 Nasdaq-100® Call UN6E0U 40,12 25200,00 Punkte 4,94 18.12.2026 AstraZeneca PLC Call UG7YZC 0,91 13000,00 GBp 8,1 16.12.2026 Netflix, Inc Call UG3WPP 0,27 90,00 USD 6,21 13.01.2027 AppLovin Corp. Call UN3NK1 4,05 600,00 USD 3,56 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.07.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Infineon Technologies AG Short UN8SMP 12,79 84,874426 EUR 3 Open End TSMC Long HD2TBQ 14,88 318,923366 USD 5 Open End Strategy Inc. Short UR107T 16,25 142,282952 USD 2 Open End DAX® Long UG4YEQ 1,98 23185,896599 Punkte 15 Open End DAX® Long UG6LYJ 9,85 19874,500328 Punkte 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.07.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.