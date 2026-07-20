Dax stabilisiert sich - Siemens Energy holt wieder auf

Nach seinen jüngsten Verlusten hat sich der Dax am Montag zumindest stabilisiert. Börsianer sprachen von vagen Hinweisen auf eine Entspannung im Nahen Osten. Allerdings bleibt die Lage dort unübersichtlich. So war in einem Medienbericht vom Vorschlag einer erneuten Waffenruhe die Rede.

Andererseits hatten die Huthi-Rebellen im Jemen, die vom Iran unterstützt werden, dem benachbarten Saudi-Arabien mit Angriffen auf den Ölhandel über den Seeweg gedroht. Der Ölpreis schwankte vor diesem Hintergrund auf hohem Niveau.

Der deutsche Leitindex schloss 0,06 Prozent höher bei 24.846,69 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,58 Prozent auf 31.680,71 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Handel kaum verändert.

Der Iran hat nach einer erneuten militärischen Eskalation eigenen Angaben zufolge Vorschläge für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen erhalten. Demnach kommen die Vorschläge von den USA, wie der Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna bestätigt hat. Der Iran werde sich jedoch weiter entschlossen verteidigen, sagte er.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran war Anfang Juli im Streit um die Kontrolle der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus wieder eskaliert. Experten warnen vor einer weiteren Zuspitzung. Die zunehmenden Angriffe "deuten allesamt darauf hin, dass sich der Konflikt sowohl in seinem Ausmaß als auch in seiner Dauer ausweiten könnte," erklärte Saul Kavonic, Energieanalyst bei MST Marquee.

Siemens Energy holen wieder auf

Die weiter angespannte Lage im Nahen Osten belastete die Aktien der Fluggesellschaft Lufthansa, die im MDax um 1,8 Prozent fielen. Als negative Nachricht hinzukam ein überraschend deutlicher Gewinneinbruch bei dem irischen Wettbewerber Ryanair.

Unter den besten Werten im Dax stiegen die Anteilsscheine des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers Fresenius um rund drei Prozent. Sie profitierten von einem optimistischen Ausblick der Analysten der Deutschen Bank auf die anstehenden Quartalszahlen.

An der Dax-Spitze zogen die Papiere von Siemens Energy um merkliche 3,4 Prozent an, nachdem die Großbank UBS das Kursziel für die Anteilsscheine des Energietechnikkonzerns von 175 auf 210 Euro angehoben hatte.

Diskutiert werde am Markt vor allem die Frage, wann die Dynamik der Auftragseingänge nachzulassen beginnt, schrieb Christopher Leonard. Er rechnet für das kommende Jahr mit steigenden Aufträgen in Relation zum laufenden Jahr. Untermauert werde seine positive Sicht von der jüngst erhöhten Wachstumsprognose für das Geschäft mit Gasturbinen. Wie viele andere KI-Profiteure hatte sich die Aktie von Siemens Energy in den vergangenen Wochen klar von ihren Rekordniveaus entfernt.

Im Nebenwerteindex SDax hatten die Aktien von Friedrich Vorwerk mit einem Plus von 9,9 Prozent klar die Nase vorn. Hier erwies sich ein positiv aufgenommener Analystenkommentar der Privatbank Berenberg als Antrieb. Experte Lasse Stueben ist der Ansicht, dass der Markt die Auswirkungen der geplanten Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Pipeline- und Anlagenbauers überschätzt. Das Unternehmen sei vielmehr gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren.

Gold orientiert sich weiter an 4.000-Dollar-Marke

Der Kurs des Euro gab nach. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1414 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1426 (Freitag: 1,1435) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8751 (0,8745) Euro.

Am Markt wird trotz der jüngsten Ölpreisentwicklung damit gerechnet, dass die EZB die Leitzinsen an diesem Donnerstag nicht verändert wird. Allerdings steigt nach Einschätzung des Bankhauses Metzler die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanker angesichts der eskalierenden Lage im Nahen Osten im September wieder aktiv werden müssen. Experten erwarten eine mögliche Zinserhöhung durch die EZB auch erst im September, weil dann neue Prognosen der Notenbank zur weiteren Preisentwicklung vorliegen werden.

Moderate Bewegung gab es beim Goldpreis. Der Kurs je Feinunze (31,1 Gramm) legte um rund ein halbes Prozent zu auf 4.014 Dollar. Damit hält sich Gold weiter eng an die Marke von 4.000 Dollar, die in den vergangenen Wochen zentraler Orientierungspunkt für den Kurs war.

(mit Material von dpa-AFX)