Dax vor Tech-Bilanzen und EZB-Entscheid im Wartemodus

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 20. ⁠Jul (Reuters) - Die anhaltenden Spannungen in Nahost und die Erwartung wichtiger Termine im weiteren Wochenverlauf haben die Dax-Anleger am Montag vorsichtig gestimmt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung ‌0,3 Prozent tiefer bei 24.769,15 Punkten.

Ein Ende der Gewalt im Persischen Golf liegt nach jüngsten Signalen aus ⁠Washington ⁠und Teheran in weiter Ferne: US-Außenminister Marco Rubio kündigte weitere Maßnahmen gegen den Iran an, weil dieser nach seinen Worten unvermindert die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus angreift. Dies trieb die Ölpreise um ‌2,5 Prozent nach oben, nachdem sie ‌vergangene Woche um 15 Prozent zugelegt hatten.

Zugleich warteten Anleger auf die Zahlen wichtiger US-Technologiekonzerne ab Mittwoch und den ⁠Auftakt der deutschen Bilanzsaison mit dem Finanzbericht von SAP ‌am Donnerstag. "Die Anleger haben auf ⁠eine Art Reaktionsmodus umgeschaltet: Aktien werden nicht präventiv verkauft, aber die Bereitschaft zur Abgabe von Stücken ist gesetzt, wenn die Quartalszahlen oder Nachrichten ‌aus Nahost nicht passen", ⁠sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst bei ⁠der Consorsbank. Im Fokus steht auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.

Bei den Einzelwerten gaben die Aktien von TeamViewer um rund ein halbes Prozent nach. Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Geldbuße gegen das schwäbische Softwareunternehmen wegen Insiderinformationen im Zusammenhang mit einer Cyber-Attacke verhängt.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von ⁠Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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