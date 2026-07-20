Vorbörse 20.07.2026

Dax vor Wochenstart tiefer erwartet - Iran-Sorgen belasten

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach zwei Verlustwochen in Folge zeichnen sich für den Dax am Montag weitere Abschläge ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt auf 24.773 Punkte und damit 0,22 Prozent unter seinem Freitagsschluss.

In den vergangenen beiden Wochen hatten dem Dax eine teils scharfe Korrektur bei heiß gelaufenen KI-Aktien sowie die Eskalation des Krieges zwischen den USA und dem Iran zugesetzt. Gleichwohl sah es an anderen Finanzmärkten, die in den vorangegangenen Monaten stärker am KI-Boom hingen, wie etwa die südkoreanische Aktienbörse, teils deutlich schlimmer aus.

Und so bleibt das Rekordhoch des Dax von rund 25.900 Punkten von Anfang Juli zumindest in Sichtweite. Im Fokus bleibt zu Wochenbeginn der Iran-Krieg. Während sich die Streitkräfte beider Staaten in einer weiteren Nacht gegenseitig attackierten, wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Konfliktregion.

Nahost-Konflikt
Angriffe auf Iran: USA rüsten sich für größeren Kriegheute · 04:35 Uhr · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington ist zu sehen.

US-Börsen schließen deutlich im Minus

Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenschluss mit deutlichen Verlusten geschlossen. Neben dem Iran-Krieg belasteten KI-Sorgen die Stimmung an den Börsen. Der Dow Jones Industrial ging rund 0,8 Prozent niedriger bei 52.146 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex verzeichnete damit einen Wochenrückgang von knapp einem Prozent.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um ein Prozent auf 7.457 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor rund 1,5 Prozent auf 28.592 Punkte. Auf Wochensicht gab der Index damit um 4,13 Prozent nach.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.146- 0,77 Prozent
S&P 5007.457- 1,01 Prozent
Nasdaq 10028.592- 1,49 Prozent

Asien: Uneinheitlicher Wochenstart

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart unterschiedlich entwickelt. Während es in China und Hongkong nach oben ging, verlor der südkoreanische Leitindex Kospi kräftig. In Südkorea war am Freitag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. Am Montag findet in Japan wegen eines Feiertags kein Aktienhandel statt.

IndexPunkteVeränderung
Kospi6.515- 4,47 Prozent
Hang Seng25.015+ 1,85 Prozent
CSI 3004.559+ 0,67 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,69- 0,10 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,14+ 0,018 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,52- 0,046 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1443+ 0,04 Prozent
Dollar in Yen162,35- 0,04 Prozent
Euro in Yen185,77+ 0,00 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent90,22 Dollar+ 2,12 Dollar
WTI84,20 Dollar+ 1,71 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT COMPUTACENTER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 5300 (3450) PENCE

- JEFFERIES HEBT CASTELLUM AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 125 (105) SEK

- RBC HEBT ATALAYA MINING AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERF) - ZIEL 1100 (1000) PENCE

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 135 (127) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 88 (93) EUR - 'BUY'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.07.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

(mit Material von dpa-AFX)

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