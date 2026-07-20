Der Euro bleibt vor dem EZB-Entscheid im Abwärtstrend

Der Euro beweget sich in der vergangenen Woche weitgehend seitwärts um 1,14 USD je Euro und schloss mit einem leichten Wochenplus von rund 0,2 Prozent. Schwächere US-Inflationsdaten dämpften Zinserhöhungserwartungen an die Fed und belasteten den Dollar. Gleichzeitig sorgten die verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran zeitweise für Nachfrage nach dem Dollar als sicherem Hafen, was größere Euro-Gewinne begrenzte. Was steht in der kommenden Woche an?

Ausblick:

Der EUR/USD dürfte in einer engen Spanne handeln, solange keine überraschenden Nachrichten eintreffen. Im Mittelpunkt stehen die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag sowie die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) am Freitag für die Eurozone und die USA. Es wird allerdings für Donnerstag kein erneuter Zinsschritt der EZB eingepreist.

Erwartet werden für die Eurozone ein PMI von etwa 49,8 im verarbeitenden Gewerbe und 50,7 im Dienstleistungssektor. In den USA werden rund 52,7 für das verarbeitende Gewerbe und 53,1 für den Dienstleistungssektor erwartet. Abweichungen von diesen Erwartungen könnten den Wechselkurs deutlich bewegen.

Charttechnischer Ausblick:

Die europäische Gemeinschaftswährung befindet sich seit dem Ende Januar markierten Jahreshoch knapp oberhalb der Marke von 1,20 Dollar in einem intakten Abwärtstrend. Aktuell konsolidiert das Paar in einer bärischen Flaggenformation (grau) knapp oberhalb der 1,14er Marke.

Diese Art von Chartformation wird in der Regel auf der Unterseite aufgelöst. Entsprechend muss in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell mit einer erneuten Verkaufswelle gerechnet werden.

Quelle: Tradingview

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: 11 Uhr ZEW-Index Deutschland

Mittwoch: nur Daten aus der zweiten Reihe

Donnerstag: 14:15 Uhr Zinsentscheid EZB, 14:45 EZB-Pressekonferenz

Freitag: 9:15/9:30/10:00/15:45 Uhr EK-Managerindizes verarbeitendes Gewerbe

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