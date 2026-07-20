Was bewegt die Aktie?

Bernstein Research bewertet CTS Eventim mit Overweight und nennt ein Kursziel von 94 Euro. Die Aktie kommt damit zusammen mit TAG Immobilien neu in das European-Midcap-Top-Picks-Portfolio. Bernstein verweist vor allem auf die Monetarisierung im Live-Entertainment.

JPMorgan bleibt ebenfalls bei Overweight und sieht ein Kursziel von 95 Euro. Die Einschätzung folgt auf Gespräche mit dem Management. Das ist wichtig, weil die Aktie in den vergangenen Monaten stark gefallen ist. JPMorgan hält diese Abschläge weiter für überzogen.

Auch UBS bleibt konstruktiv. UBS senkt das Kursziel zwar von 115 auf 100 Euro, weil die Schätzungen für 2026 bis 2029 etwas schwächer ausfallen könnten. Das neue Ziel liegt dennoch klar über dem aktuellen Kurs. Der Research-Konsens bleibt damit eindeutig positiv. Die durchschnittlichen Kursziele bewegen sich ungefähr zwischen 90 und 95 Euro.

Charttechnik

Knapp unter 50 Euro hat CTS Eventim einen Boden ausgebildet. Die Aktie arbeitet an einem Ausbruch aus einem kleinen Dreieck. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei 63 bis 64 Euro. Dort kam es zuletzt zweimal zu starken Abwärtsbewegungen.

Gelingt der Ausbruch über das letzte Zwischenhoch, rückt zunächst der Bereich um 70 Euro in den Fokus. Danach folgen 80 Euro und später 97 bis 98 Euro.

Martins Einschätzung

Die Abschläge der vergangenen Monate wirken überzogen. Entscheidend bleiben das strukturelle Wachstum im Ticketing, die internationale Expansion und das digitale Geschäft mit höheren Margen. Langfristig kann CTS Eventim wieder in Richtung der alten Hochs laufen.