Was bewegt die Aktie?

Das WM-Finale lief für Adidas ideal. Spanien und Argentinien standen im Endspiel, beide Teams wurden von Adidas ausgerüstet. Nike war im Finale nicht mehr vertreten. Spanien als neuer Weltmeister und die enge Zusammenarbeit mit Lionel Messi liefern Adidas damit starke Markenwirkung.

Der Earned-Media-Wert soll bei rund 49 Millionen Dollar gelegen haben. Nike kam auf rund 29 Millionen Dollar. Auch die Produktnachfrage zog deutlich an. Adidas verkaufte wohl viermal so viele WM-Trikots wie bei der vorherigen Weltmeisterschaft und doppelt so viele Bälle.

Piper Sandler reagiert auf die positive WM-Wirkung und erhöht das Kursziel von 170 auf 200 Euro. Das Rating lautet Overweight. Auch die Bewertung bleibt interessant. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 18 und damit unter den Niveaus der vergangenen Jahre.

Charttechnik

Die Adidas-Aktie läuft in ein Dreieck hinein. Gelingt der Ausbruch nach oben, liegt das nächste Ziel nicht nur bei 200 Euro. Der erste größere Widerstand liegt im Bereich um 210 Euro.

Martins Einschätzung

Adidas hat eine starke Trendbewegung und bekommt zusätzliche Unterstützung durch die WM. Die Kombination aus Markenwirkung, höheren Absatzmengen und günstigerer Bewertung spricht für weiteres Aufwärtspotenzial. Ein Ausbruch aus dem Dreieck würde das Setup bestätigen.