Diese Unterstützung scheint erneut zu halten

Dax-Widerstand 25.600 25.900 Dax-Unterstützung 24.750 24.000

Dax-Rückblick:

Der Dax verbrachte das Gros der abgelaufenen Handelswoche in einer Konsolidierungsphase ohne nachhaltige Trendbewegungen. Dieser Seitwärtsmarkt setzt sich zum Wochenstart zunächst weiter fort - nach einem schwächeren Handelsauftakt dreht der Index wieder leicht ins positive Terrain.

Dax-Ausblick:

Die Konsolidierung der vergangenen Handelstage dürfte sich zunächst weiter fortsetzen. Die Chancen der Verkäuferseite steigen erst wieder bei einem nachhaltigen Bruch der Unterstützung im Bereich um 24.750 Punkte. In dem Fall wäre der Aufwärtstrendkanal im Tageschart gebrochen und eine neue Abwärtsbewegung denkbar.

Bis dahin ist zunächst ein erneuter Erholungsversuch zurück über 25.000 Punkte zu favorisieren im deutschen Leitindex.