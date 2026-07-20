Dax Chartanalyse 20.07.2026
Diese Unterstützung scheint erneut zu halten
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|25.600
|25.900
|Dax-Unterstützung
|24.750
|24.000
Dax-Rückblick:
Der Dax verbrachte das Gros der abgelaufenen Handelswoche in einer Konsolidierungsphase ohne nachhaltige Trendbewegungen. Dieser Seitwärtsmarkt setzt sich zum Wochenstart zunächst weiter fort - nach einem schwächeren Handelsauftakt dreht der Index wieder leicht ins positive Terrain.
Dax-Ausblick:
Die Konsolidierung der vergangenen Handelstage dürfte sich zunächst weiter fortsetzen. Die Chancen der Verkäuferseite steigen erst wieder bei einem nachhaltigen Bruch der Unterstützung im Bereich um 24.750 Punkte. In dem Fall wäre der Aufwärtstrendkanal im Tageschart gebrochen und eine neue Abwärtsbewegung denkbar.
Bis dahin ist zunächst ein erneuter Erholungsversuch zurück über 25.000 Punkte zu favorisieren im deutschen Leitindex.
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9Q12) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 20.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.359,63 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62NT) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 20.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.372,53 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
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