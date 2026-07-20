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Dividendenkalender heute, 20.07.2026

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Thema: Dividenden-AristokratenInfrastruktur

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 20. Juli 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AKER BPVierteljährliches ex-Dividenden Datum
AKER BPVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
CaterpillarVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
CaterpillarVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Colgate-PalmoliveVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Colgate-PalmoliveVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
EnelHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
EnelEndgültiges ex-Dividenden Datum
McCormick & CoVierteljährliches Dividenden Datum
McCormick & CoVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
MFE MediaForEurope AJährlicher Ex-Dividenden-Tag
PHILIP MORRISVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
PHILIP MORRISVierteljährliches Dividenden Datum
ZoetisVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ZoetisVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Caterpillar
Enel
Zoetis
AKER BP
PHILIP MORRIS
McCormick & Co
Colgate-Palmolive
MFE MediaForEurope A

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