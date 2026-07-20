dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabiliserungsversuch

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Nach zwei Verlustwochen in Folge zeichnet sich für den Dax am Montag ein Stabilisierungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 24.866 Punkte und damit 0,1 Prozent über seinem Freitagsschluss. In den vergangenen beiden Wochen hatten dem Dax eine teils scharfe Korrektur bei heiß gelaufenen KI-Aktien sowie die Eskalation des Krieges zwischen den USA und dem Iran zugesetzt. Gleichwohl sah es an anderen Finanzmärkten, die in den vorangegangenen Monaten stärker am KI-Boom hingen, wie etwa die südkoreanische Aktienbörse, teils deutlich schlimmer aus. Und so bleibt das Rekordhoch des Dax von rund 25.900 Punkten von Anfang Juli zumindest in Sichtweite. Im Fokus bleibt zu Wochenbeginn der Iran-Krieg. Während sich die Streitkräfte beider Staaten in einer weiteren Nacht gegenseitig attackierten, wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Konfliktregion.

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenschluss mit deutlichen Verlusten geschlossen. Neben dem Iran-Krieg belasteten KI-Sorgen die Stimmung an den Börsen. Der Dow Jones Industrial ging 0,77 Prozent niedriger bei 52.146,42 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex verzeichnete damit einen Wochenrückgang von 0,93 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,01 Prozent auf 7.457,69 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,49 Prozent auf 28.592,66 Punkte. Auf Wochensicht gab der Index damit um 4,13 Prozent nach.

ASIEN: - CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS; KOSPI IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart unterschiedlich entwickelt. Während es in China und Hongkong nach oben ging, verlor der südkoreanische Leitindex Kospi kräftig. In Südkorea war am Freitag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. Am Montag findet in Japan wegen eines Feiertags kein Aktienhandel statt.

DAX              		24830,98		-0,34%
XDAX            		24815,44		-0,32%
EuroSTOXX 50		6230,87		-0,84%
Stoxx50        		5385,08		-0,42%
				
DJIA             		52146,42		-0,77%
S&P 500        		7457,69		-1,01%
NASDAQ 100  		28592,66		-1,49%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                124,69              -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1443		0,04%
USD/Yen             	162,35		-0,04%
Euro/Yen       		185,77		0,00%

BITCOIN:

Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin		         64.276		-0,63%

ROHÖL:

Brent                         90,22                +2,12 USD
WTI                           84,20                +1,71 USD

/zb

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