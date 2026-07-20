Einladung: Präsentation der Medartis Halbjahresergebnisse 2026

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Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Einladung: Präsentation der Medartis Halbjahresergebnisse 2026

20.07.2026 / 10:00 CET/CEST

MEDARTIS GROUP

Wir freuen uns, Sie am Dienstag,18.August2026 zur Webcast-Präsentation unserer Halbjahresergebnisse 2026 einzuladen. Wir werden vor 07:00 Uhr die folgenden Dokumente auf unserer Unternehmenswebsite veröffentlichen und an unsere Newsletter-Abonnenten verteilen.

(a) Pressemitteilung

(c) Halbjahresbericht 2026

(c) Webcast-Präsentation

Wenn Sie unsere Unternehmensnachrichten noch nicht abonniert haben, können Sie dies mit dem folgenden Online-Formular machen.

Video Webcast mit Q&A Teil:

Datum:Dienstag, 18. August 2026
Zeit:9:30 - 10:30
Referenten:Matthias Schupp, CEO Peter Hackel, CFO
Sprache:Englisch

Die Konferenz wird online über Microsoft Teams übertragen. Teilnehmer des Webcast können ihre Fragen durch Anklicken des Handzeichen-Symbols oder schriftlich über den Chat einreichen. Für die Teilnahme über ein Smartphone installieren Sie bitte die App „Microsoft Teams“. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein, um den Registrierungsprozess zügig abzuschliessen.

ZUR REGISTRIERUNG nutzen Sie bitte diesen Link:

https://medartis.com/en/results-conference

Eine Aufzeichnung des Events ist kurz darauf auf der Medartis Website verfügbar.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Freundliche Grüsse

Medartis Corporate Communications

Kontakt für Investoren und Medienschaffende:

Medartis Holding AG Hochbergerstrasse 60E CH-4057 Basel

Corporate Communications Investor contact: investor.relations@medartis.com Media contact: corporate.communication@medartis.com +41 61 633 37 36

Über Medartis Die Medartis Group wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Sie ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenbrüchen und den Gelenkersatz für die oberen und unteren Extremitäten sowie für den kranio-maxillofazialen Bereich. Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in der Schweiz, in den Vereinigten Staaten, Brasilien und Frankreich. Medartis beschäftigt rund 1'400 Mitarbeitende in 12 Ländern und vertreibt ihre Produkte in über 60 Ländern weltweit. Medartis hat es sich zum Ziel gesetzt, Chirurgen und OP-Personal mit den innovativsten Implantaten und Instrumenten sowie einem erstklassigen Service zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.medartis.com.

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Medartis Holding AG
Hochbergerstrasse 60E
4057 Basel
Schweiz
Telefon:+41 61 633 34 34
Fax:+41 61 633 34 00
E-Mail:info@medartis.com
Internet:www.medartis.com
ISIN:CH0386200239
Valorennummer:38620023
Börsen:SIX Swiss Exchange
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