EQS-Adhoc: Grundsatzbeschluss zur Übertragung des Betriebs von RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung an RLB NÖ-W durch Abspaltung

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EQS-Ad-hoc: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Grundsatzbeschluss zur Übertragung des Betriebs von RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung an RLB NÖ-W durch Abspaltung

20.07.2026 / 14:48 CET/CEST
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Grundsatzbeschluss zur Übertragung des Betriebs von RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung an RLBNÖ-W durch Abspaltung

Wien, 20. Juli 2026. Geschäftsleitung, Vorstand und Aufsichtsrat von RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung ("RHNÖ-Wien") und Vorstand und Aufsichtsrat von RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG ("RLBNÖ-Wien") haben jeweils heute, am 20. Juli 2026, den Grundsatzbeschluss gefasst, dass RH NÖ-Wien ihren gesamten Betrieb (mit wenigen Ausnahmen), insbesondere auch ihre Industriebeteiligungen, durch down-stream Abspaltung an ihr 100 % Tochterunternehmen RLB NÖ-Wien übertragen soll. Dadurch würde der Betrieb (Bankbetrieb und Industriebeteiligungen) in RLB NÖ-Wien konzentriert werden.

Ziel der Transaktion ist die Konzernstruktur zu vereinfachen und die Steuerung effizienter zu gestalten sowie die Bündelung der operativen Geschäftsaktivitäten in der RLB NÖ‑Wien, um die Positionierung am Kapitalmarkt weiter zu stärken.

Durch die beabsichtigte Spaltung würden sich weder die Beteiligungsverhältnisse an RH NÖ-Wien, die fortbestehen wird, noch jene an RLB NÖ-Wien ändern. RH NÖ-Wien beabsichtigt, für den Fall der Durchführung der Spaltung ihre Bankkonzession zurückzulegen.

Die Umsetzung der Spaltung steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung von RH NÖ-Wien, deren Abhaltung für September 2026 angedacht ist, sowie der erforderlichen behördlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen (insbesondere der Spaltung durch die Europäische Zentralbank).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Matthias Spitzer

Head of Division ESG & IR Management (EIM)

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, Österreich

ir@raiffeisenbank.at

Telefon +43 660 97870067

www.raiffeisenbank.at

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20.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

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