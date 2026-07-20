EQS-AFR: InnoTec TSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: InnoTec TSS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
InnoTec TSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.07.2026 / 16:19 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die InnoTec TSS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 01.09.2026

Ort:

https://www.innotectss.de/investor-relations/finanzberichte/

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:InnoTec TSS AG
Grunerstraße 62
40239 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.innotectss.de
LEI Code:391200OUIDGMRWPH1L32
Ende der MitteilungEQS News-Service

2368748 20.07.2026 CET/CEST

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