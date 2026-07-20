EQS-AFR: InnoTec TSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: InnoTec TSS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

InnoTec TSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.07.2026 / 16:19 CET/CEST

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Hiermit gibt die InnoTec TSS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 01.09.2026

Ort:

https://www.innotectss.de/investor-relations/finanzberichte/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: InnoTec TSS AG Grunerstraße 62 40239 Düsseldorf Deutschland Internet: www.innotectss.de LEI Code: 391200OUIDGMRWPH1L32

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