EQS-AFR: PSI Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PSI Software SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PSI Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.07.2026 / 14:29 CET/CEST

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Hiermit gibt die PSI Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.psi.de/Bericht_Q2_2026.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.psi.de/Report_Q2_2026.pdf

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PSI Software SE Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Internet: www.psi.de LEI Code: 529900OS5AIRXC3T2J37

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