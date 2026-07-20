EQS-AFR: TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TUI AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

20.07.2026 / 15:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die TUI AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q3-9m

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q3-9m

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Deutschland
Internet:www.tuigroup.com
LEI Code:529900SL2WSPV293B552
Ende der MitteilungEQS News-Service

2367952 20.07.2026 CET/CEST

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