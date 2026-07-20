EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.07.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art.5 Abs.1 lit.b) und Abs.3 Verordnung (EU) Nr.596/2014 (MAR) i.V.m. Art.2 Abs.2 und Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 4.Zwischenmeldung

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 den Beginn und am 23. Juni 2026 die Fortsetzung eines Aktienrückkaufprogramms (der "Aktienrückkaufprogramm") mit einer zweiten Tranche durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gegeben.

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückHandelsplatzVolumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
13. Juli 202639.339Xetra€ 183,2988
14. Juli 202699.473Xetra€ 181,1987
15. Juli 202615.498Xetra€ 180,5611
16. Juli 202678.513Xetra€ 180,9130
17. Juli 202642.762Xetra€ 181,1797

Die Gesamtzahl der bis zum 17. Juli 2026 im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms zurückerworbenen Aktien beträgt 962.604.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

adidas AG

Der Vorstand

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.adidas-group.com
LEI Code:549300JSX0Z4CW0V5023
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