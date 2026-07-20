EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf - Wochenbericht
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.07.2026 / 16:29 CET/CEST
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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien – 21. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. Juli 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 wurden insgesamt Stück 1.900.770 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 26. Februar 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

RückkauftagAggregiertes Volumen in Anzahl AktienVolumengewichteter Durchschnittskurs (Euro)
13. Juli 2026430.00031,1321
14. Juli 2026261.73431,0197
15. Juli 2026214.03631,3897
16. Juli 2026355.00031,6115
17. Juli 2026640.00030,8173

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht:

https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution#zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2026-1

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 26. Februar 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 27.916.588 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ggf. über die multilateralen Handelssysteme Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU).

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet:www.db.com
LEI Code:7LTWFZYICNSX8D621K86
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