EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.07.2026 / 08:06 CET/CEST
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Im Zeitraum vom 13.Juli 2026 bis einschließlich 17.Juli 2026 wurden insgesamt 92.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
13.07.202630.000169,45175.083.551,00XETR
14.07.202629.000168,21714.878.295,90XETR
15.07.202614.000169,15492.368.168,60XETR
16.07.2026500173,277686.638,80XETR
17.07.202619.000172,81323.283.450,80XETR
Gesamt92.500169,730915.700.105,10 

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
LEI Code:LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
Ende der MitteilungEQS News-Service

2367936 20.07.2026 CET/CEST

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