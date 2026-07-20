EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.07.2026 / 08:06 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 13.Juli 2026 bis einschließlich 17.Juli 2026 wurden insgesamt 92.500 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 13.07.2026 30.000 169,4517 5.083.551,00 XETR 14.07.2026 29.000 168,2171 4.878.295,90 XETR 15.07.2026 14.000 169,1549 2.368.168,60 XETR 16.07.2026 500 173,2776 86.638,80 XETR 17.07.2026 19.000 172,8132 3.283.450,80 XETR Gesamt 92.500 169,7309 15.700.105,10

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

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