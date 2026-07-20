EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.07.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 23.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. Juli 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 114.096 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
13.07.20261.0790,00%88,469695.459AQEU
13.07.20268.5460,01%88,6048757.217CEUX
13.07.20261.5310,00%88,6782135.766TQEX
13.07.202613.8440,01%88,59611.226.524XETA
14.07.20268080,00%87,521970.718AQEU
14.07.20267.7830,01%87,5384681.311CEUX
14.07.20268530,00%87,819374.910TQEX
14.07.202614.8670,01%87,53261.301.347XETA
15.07.20262.1030,00%87,8068184.658AQEU
15.07.20267.5200,01%87,5599658.450CEUX
15.07.20262.0340,00%87,5746178.127TQEX
15.07.202610.1280,01%87,5718886.927XETA
16.07.20261.5750,00%88,1758138.877AQEU
16.07.20267.0660,01%88,2138623.319CEUX
16.07.20261.5310,00%88,4283135.384TQEX
16.07.202610.8280,01%88,2195955.241XETA
17.07.20261.6160,00%88,6515143.261AQEU
17.07.20267.1900,01%88,6621637.480CEUX
17.07.20261.3120,00%88,7140116.393TQEX
17.07.202611.8820,01%88,63331.053.141XETA
Gesamt114.0960,08%88,123210.054.510 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 17. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.876.156Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 20. Juli 2026

Symrise AG

Der Vorstand

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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