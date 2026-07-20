EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.07.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Jan-Christian
Nachname(n):Heins

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorsitzender des Verwaltungsrates

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Circus SE

b) LEI

98450020CA9F13FUED64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,1450 EUR501,9300 EUR
2,1500 EUR7.314,3000 EUR
2,1550 EUR1.991,2200 EUR
2,1600 EUR950,4000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,1516 EUR10.757,8500 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Circus SE
Taunusstraße 21
80807 München
Deutschland
Internet:https://www.circus-group.com/for-investors
LEI Code:98450020CA9F13FUED64
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