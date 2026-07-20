EQS-DD: Emerald Horizon AG: Florian Wagner, Verpfändung von 75.000 Aktien im Rahmen eines Lombardkreditgeschäfts

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.07.2026 / 16:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Florian
Nachname(n):Wagner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Emerald Horizon AG

b) LEI

8945008L6AXTVW4PDF22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000A3UZE1

b) Art des Geschäfts

Verpfändung von 75.000 Aktien im Rahmen eines Lombardkreditgeschäfts

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0 EUR0 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0 EUR0 Stück

e) Datum des Geschäfts

16.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

20.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Emerald Horizon AG
Karl-Huber-Gasse 15
8041 Graz
Österreich
LEI Code:8945008L6AXTVW4PDF22
Ende der MitteilungEQS News-Service

106124 20.07.2026 CET/CEST

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