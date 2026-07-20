EQS-DD: Emerald Horizon AG: Florian Wagner, Verpfändung von 75.000 Aktien im Rahmen eines Lombardkreditgeschäfts
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.07.2026 / 16:50 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Florian
|Nachname(n):
|Wagner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Emerald Horizon AG
b) LEI
|8945008L6AXTVW4PDF22
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A3UZE1
b) Art des Geschäfts
|Verpfändung von 75.000 Aktien im Rahmen eines Lombardkreditgeschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0 EUR
|0 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0 EUR
|0 Stück
e) Datum des Geschäfts
|16.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
20.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emerald Horizon AG
|Karl-Huber-Gasse 15
|8041 Graz
|Österreich
|LEI Code:
|8945008L6AXTVW4PDF22
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106124 20.07.2026 CET/CEST