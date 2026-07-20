EQS-DD: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Kai Oppermann, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.07.2026 / 08:48 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Kai
|Nachname(n):
|Oppermann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SMAG Mobile Antenna Masts AG
b) LEI
|391200Z3U78MGO36H028
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A42FR12
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,15 EUR
|30.163,65 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|27,1500 EUR
|30.163,6500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Gettex
|MIC:
|XMUN
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMAG Mobile Antenna Masts AG
|Windmühlenbergstraße 20-22
|38259 Salzgitter
|Deutschland
|Internet:
|https://www.smag.de/
|LEI Code:
|391200Z3U78MGO36H028
Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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