EQS-DD: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Kai Oppermann, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.07.2026 / 08:48 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Kai Nachname(n): Oppermann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SMAG Mobile Antenna Masts AG

b) LEI

391200Z3U78MGO36H028

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A42FR12

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,15 EUR 30.163,65 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 27,1500 EUR 30.163,6500 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Gettex MIC: XMUN

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SMAG Mobile Antenna Masts AG Windmühlenbergstraße 20-22 38259 Salzgitter Deutschland Internet: https://www.smag.de/ LEI Code: 391200Z3U78MGO36H028

Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed

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