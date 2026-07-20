EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,78 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barreserven insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar betragen

EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,78 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barreserven insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar betragen



20.07.2026 / 18:20 CET/CEST

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Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen

Bitmine hat in nur 12 Monaten bereits 96 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine hat in der vergangenen Woche 5,5 Millionen Stammaktien zurückgekauft, die im Rahmen des zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar genehmigt worden waren.

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 4.917.189 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.879 US-Dollar pro ETH einem Wert von 9,2 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile an Eightco im Wert von 58 Millionen US-Dollar (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar, darunter 5,78 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 385 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände.

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Gesamtwert der Bitmine-Krypto-Bestände sowie der Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und der „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar belaufen.

Bitmine Weekly Update

Stand 19. Juli 2026, 20:30 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.777.468 ETH zu einem Kurs von 1.879 US-Dollar pro ETH zusammen (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 207 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 58 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 385 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Bitmine hat in der vergangenen Woche rund 5,5 Millionen Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 15,6156 US-Dollar zurückgekauft. Wir betrachten den Rückkauf unserer Stammaktien als wertsteigernd für die Aktionäre", erklärte Thomas „Tom" Lee, Chairman von Bitmine.

Bitmine hat den Rückkauf von 5,5 Millionen Stammaktien im Rahmen des zuvor genehmigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar durchgeführt.

„In der vergangenen Woche haben wir 7.430 ETH erworben. Das geringere Kaufvolumen spiegelt wider, dass Bitmine 5,5 Millionen Stammaktien zurückgekauft hat. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee.

Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorstandsvorsitzenden (Link hier:) für Juli 2026. Der Titel der Botschaft lautet: „ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth."

Anfang 2026 brachte Bitmine MAVAN (das „Made in American VAlidator Network") auf den Markt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Stand 19. Juli 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 4.917.189 (9,2 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.879 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im großen Maßstab (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 290 Millionen US-Dollar (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,67 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 247 Millionen Dollar geschätzt. Und diese 4,9 Millionen ETH entsprechen 85 % der 5,78 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,67 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Kasse und die zweitgrößte Kasse weltweit, hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 843.775 BTC im Wert von etwa 55 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 579 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 17. Juli 2026) und belegt damit Platz 187 in den USA – hinter Airbnb (Platz 186) und vor Fastenal (Platz 188) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Research).

Die Geschäftsführung von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso wegweisend sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden, und verfolgt eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und Teilnehmer an den öffentlichen Kapitalmärkten. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei protokollnative Aktivitäten, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Informationen finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „erwartet", „plant", „prognostiziert", „beabsichtigt", „glaubt", „geht davon aus", „schätzt" und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) die Ziele des Unternehmens hinsichtlich des Erwerbs von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemy der 5 %" und der Aussage, dass Bitmine dieses Ziel bereits zu 96 % erreicht habe; (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte sowie seine Staking-Aktivitäten, einschließlich der Aussage, dass Bitmine über 4.917.189 gestakte ETH im Wert von 9,2 Milliarden US-Dollar verfügt, prognostizierte annualisierte ETH-Staking-Erträge von etwa 290 Millionen US-Dollar (sofern die ETH von Bitmine vollständig durch MAVAN und dessen Staking-Partner gestakt wird) sowie derzeit prognostizierte annualisierte Staking-Erlöse von etwa 247 Millionen US-Dollar; (iii) die geplante Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen; (iv) das anhaltende Engagement des Unternehmens, im Rahmen seiner ETH-Treasury-Strategie wöchentlich ETH zu erwerben; (v) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt „Crypto" für die Finanzdienstleistungen ebenso transformativ sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen das Bretton-Woods-System und der Goldstandard des US-Dollars beendet wurden; (vi) die Erwartungen hinsichtlich des Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar und dessen wertsteigernde Wirkung für die Aktionäre; (vii) Aussagen darüber, dass die Investition des Unternehmens in Eightco Holdings ein indirektes Engagement bei OpenAI darstellt; sowie (viii) das künftige Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Ethereum-Treasury-Aktivitäten, Aktienrückkaufmaßnahmen sowie geplante zukünftige Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem Bitmine tätig ist; Marktbedingungen, die den Handelskurs der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung des GENIUS Act sowie anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Staking-Aktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren Auswirkungen auf die Kryptowährungsmärkte; sowie der zukünftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

STAKING: BMNR now staking over 4.9 million ETH as of July 19, 2026

ALCHEMY OF 5%: BMNR ranked #187 by 5D avg daily $ volume

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

Cision

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