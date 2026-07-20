EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: EZB in Wartestellung, weiterhin datenabhängig

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Crédit Mutuel Asset Management: EZB in Wartestellung, weiterhin datenabhängig



20.07.2026 / 09:10 CET/CEST

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EZB in Wartestellung, weiterhin datenabhängig

Von François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management

Die allgemeine Abschwächung der Inflation – die Gesamtinflation ist im Juni wieder unter 3 % gesunken – spricht dafür, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze bei ihrer Sitzung im Juli unverändert lassen wird.

Unsere Erwartungen:

Nach der Anhebung um 25 Basispunkte im Juni gehen wir davon aus, dass die EZB den Einlagensatz unverändert bei 2,25 % belassen wird.

Der EZB-Rat dürfte erneut betonen, dass künftige geldpolitische Entscheidungen weiterhin datenabhängig sein werden, und dabei jegliche Hinweise auf den künftigen Kurs der Zinssätze vermeiden.

Präsidentin Christine Lagarde könnte zudem bestätigen, dass derzeit Gespräche über eine Anhebung der Mindestreservepflicht geführt werden, die seit 2012 bei 1 % liegt.

Fazit

Angesichts der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit gehen wir davon aus, dass die EZB über den Sommer hinweg vorsichtig bleiben wird, sich aber die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung im September offenhält.

Quelle: Bloomberg, Zahlen zum Ende Juni.

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