EQS-News: Das stärkste Wachstum von Moore Global steht noch bevor, sagt die neue CEO Vivienne Muir

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Das stärkste Wachstum von Moore Global steht noch bevor, sagt die neue CEO Vivienne Muir



20.07.2026 / 08:35 CET/CEST

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LONDON, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Moore Global gab heute die Ernennung von Vivienne Muir zum Chief Executive Officer bekannt, während das weltweite Netzwerk für Wirtschaftsprüfung und Beratung in seine nächste Wachstums- und internationale Entwicklungsphase eintritt.

Vivienne Muir, Chief Executive Officer, Moore Global

Muir übernimmt diese Position, nachdem sie zuvor als Chief Operating Officer tätig war und das Netzwerk durch eine Expansionsphase geführt hat, in der Moore seinen Gesamtumsatz in 119 Ländern auf über 5,3 Milliarden US-Dollar gesteigert hat.

Seit ihrem Amtsantritt als CEO hat Muir einen umfassenden Konsultationsprozess mit den Mitgliedsfirmen des gesamten Netzwerks geleitet, um das nächste Kapitel von Moore mitzugestalten.

„Ich habe zugehört. Ich habe unseren Firmen auf der ganzen Welt aufmerksam zugehört und – was ebenso wichtig ist – darauf geachtet, was ihre Kunden ihnen sagen", so Muir.

„In den vergangenen Monaten haben uns diese Gespräche geholfen zu verstehen, wo sich der Berufsstand verändert, wo sich neue Chancen ergeben und was Moore tun muss, um das Netzwerk auf die nächste Stufe zu heben."

Die daraus resultierende Strategie wird sich darauf konzentrieren, das Wachstum im gesamten Netzwerk zu beschleunigen, die Kompetenzen zu stärken, die Unternehmen bei sich wandelnden Kundenbedürfnissen zu unterstützen und stärkere internationale Verbindungen zu schaffen, damit sich die Unternehmen auf einem zunehmend globalen Markt erfolgreich behaupten können.

Muir erklärte, die Branche stehe vor einer Phase bedeutender Veränderungen, die durch den technologischen Wandel, sich wandelnde Kundenerwartungen und eine wachsende Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen vorangetrieben werden.

„Wir gehen nun vom Zuhören und Lernen zur Umsetzung über", sagte sie. „Die Richtung wird immer klarer, und mein Fokus liegt darauf, diese Strategie in sinnvolle Chancen für unsere Gesellschaften und deren Kunden umzusetzen und dabei die unternehmerische Kultur und Unabhängigkeit zu bewahren, die schon immer zu den größten Stärken von Moore gehörten."

Muir erklärte, Moore beginne diese neue Phase aus einer Position beträchtlicher Stärke heraus.

„Wir verfügen über herausragende Gesellschaften, außergewöhnliche Mitarbeiter, fundiertes Fachwissen und starke Kundenbeziehungen auf der ganzen Welt", sagte sie.

„Meine Aufgabe ist es nicht, zu verändern, wer wir sind. Es geht darum, dem Netzwerk zu helfen, sein Potenzial noch besser auszuschöpfen."

Informationen zu Moore Global

Bei Moore ist es unser Ziel, Menschen zum Erfolg zu verhelfen – unseren Mandanten, unseren Mitarbeitern und den Gemeinschaften, in denen sie leben und arbeiten. Wir sind eine globale Familie von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen mit über 37.000 Mitarbeitern in 568 Büros in 119 Ländern, die sich vernetzen und zusammenarbeiten, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen – lokal, national und international.

Moore Global Logo

Cision

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